شكرا لقرائتكم خبر عن ياسين التهامى يرفع شعار كامل العدد فى حفله بمهرجان القلعة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في سهرة دينية قدم الشيخ ياسين التهامي عددا من أبيات الأشعار الصوفية، وقصائد المديح النبوى والابتهالات التى تفاعل معها جمهور مهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته الـ31، ليلقى الضوء على مجموعات نادرة من الأعمال والقصائد التراثية ويؤكد استعادة الإنشاد الدينى لأمجاده ومكانته المرموقة التى احتلها على ساحة الفنون العربية.

وكعادته استطاع خلق حالة على مسرح القلعة، واستقبله جمهوره من مختلف الثقافات والفئات العمرية، وتفاعل معه بشكل كبير. وقد أشاد جمهور القلعة بحفل شيخ المنشدين ياسين التهامي، حيث تفاعلوا مع الإناشيد الدينية والابتهالات التي قدمها.

وحرص كل من الفنان أشرف زكي والفنان إيهاب فهمي وزوجته على حضور حفل الشيخ ياسين التهامي.

يذكر أن برنامج فعاليات مسرح المحكى بمهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء فى دورته الـ31 يشمل عروضًا لكل من: عز الأسطول، نسمة محجوب، مجموعة التشيللو state of hermony، فايا يونان، أوركسترا القاهرة السيمفونى، فريق وسط البلد، نادية مصطفى، هاني شاكر، سيمون، هشام عباس، مني بوركهارد، مصطفى حجاج، مصطفى شوقى، غالية بن على، نجوم الأوبرا للموسيقى العربية بقيادة المايسترو محمد الموجى، على الحجار، كورال كلية التربية الموسيقية، عزيز مرقة، سعيد الأرتيست.

إضافة إلى حفلات كل من: وليد توفيق، هشام خرما، لينا شاماميان، المنشد أحمد العمري، الشيخ ياسين التهامي، عبير نعمة مع الفنان محمد محسن بمصاحبة سيني سيمفوني أوركسترا بقيادة المايسترو أحمد عويضة، نسمة عبد العزيز، مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو عمرو سليم والفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر، كورال مركز تنمية المواهب، الموسيقار عمر خيرت بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجى، إضافة إلى عروض لفرق دولية بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية.

ويعد مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء، من تنظيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار، وقال الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا: "إن مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء فى دورته الـ31 تم تطويره ليتخذ شكلاً جديدًا يهدف إلى تقديم ألوان إبداعية جادة تناسب أذواق مختلف الشرائح العمرية والاجتماعية".

وأضاف رئيس الأوبرا: "إن الفعاليات تشهد مشاركات أولى لعدد من الفنانين المصريين والعرب إضافة إلى ثنائيات غنائية متنوعة وظهور لعدد من نجوم التسعينيات"، مشيرًا إلى أن عدد الفعاليات هذا العام يصل إلى 45 حفلاً، حيث يقام حفلان متتاليان على مسرح المحكى إلى جانب حفل يستضيفه مسرح خارجى تم استحداثه وإعداده لاستقبال الجمهور أثناء الدخول.

وتابع الدكتور خالد داغر: "إنه تم وضع 5000 مقعد لضيوف الفعاليات إلى جانب شاشات ضخمة لنقل العروض تيسيرًا على الجمهور".















































































































