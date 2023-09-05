شكرا لقرائتكم خبر عن المنتجة مها سليم: لائحة الأجور المزعومة فخ للوقيعة بين صناع الدراما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت المنتجة مها سليم، تعليقا على لائحة الأجور المزعومة، والتي تداولها البعض وأثارت حفيظة الجمهور، فضلا عن المصورين أو العاملين فى مجال المونتير وغيرهم: "لم يقل أحد أننا نريد تخفيض أجور أحد من العاملين في الصناعة ولن يقبل أحد بذلك، وإن كل ما في الأمر أن الصناعة فى أزمة كبيرة تهددنا جميعا وأنه إما نلجأ لتقليل الإنتاج وهو يعتبر خراب بيوت أو أن ننتج أعمالا بجودة ضعيفة، ودون المستوى وهو أمر مرفوض؛ لأن الإنتاج المصري له مكانته في الوطن العربي كله".

وأضافت مها سليم، فى تصريحات لـ"الخليج 365": "كل اللي حصل إننا بنحاول تقنين الارتفاعات المبالغ فيها من قِبَل بعض العناصر، وهو أمر يحافظ على صناعة مهمة وبيوت ناس كتيرة مفتوحة منها، والسؤال هنا "مين اللي مصلحته أنه يخلق الخلاف الكبير اللي حاصل ده ومن لا شىء؟!"

وتابعت: "اللائحة المنشورة غير مضبوطة إطلاقا ومش موجودة عند أي منتج أو لدى اتحاد المنتجين من الأساس.. مين قاصد إننا يبقى بيننا كم المشاحنات والخلاف اللي موجود وكأننا طرفين وليس طرف واحد؟!".

واستطردت: "العلاقة بين القنوات والمنتج والقطاعات الإنتاجية كلها وحدة ومرتبطة ببعض، ولازم كل الناس تفهم إن العالم كله عنده أزمة اقتصادية كبيرة مش إحنا بس، وهنا واجب كل واحد فينا إنه يحاول يساعد حفاظا منا على بيوتنا وبيوت الناس المفتوحة".

واختتمت مها سليم تصريحاتها قائلة: "أرجوكم بلاش تقعوا في فخ التوقيع بيننا، إحنا واحد في صناعة واحدة، ما حدش بيشتغل فيها إلا لو بيحبها".