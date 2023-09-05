شكرا لقرائتكم خبر عن المنتجة مها سليم: لائحة الأجور المزعومة فخ للوقيعة بين صناع الدراما والان مع تفاصيل الخبر
وأضافت مها سليم، فى تصريحات لـ"الخليج 365": "كل اللي حصل إننا بنحاول تقنين الارتفاعات المبالغ فيها من قِبَل بعض العناصر، وهو أمر يحافظ على صناعة مهمة وبيوت ناس كتيرة مفتوحة منها، والسؤال هنا "مين اللي مصلحته أنه يخلق الخلاف الكبير اللي حاصل ده ومن لا شىء؟!"
وتابعت: "اللائحة المنشورة غير مضبوطة إطلاقا ومش موجودة عند أي منتج أو لدى اتحاد المنتجين من الأساس.. مين قاصد إننا يبقى بيننا كم المشاحنات والخلاف اللي موجود وكأننا طرفين وليس طرف واحد؟!".
واستطردت: "العلاقة بين القنوات والمنتج والقطاعات الإنتاجية كلها وحدة ومرتبطة ببعض، ولازم كل الناس تفهم إن العالم كله عنده أزمة اقتصادية كبيرة مش إحنا بس، وهنا واجب كل واحد فينا إنه يحاول يساعد حفاظا منا على بيوتنا وبيوت الناس المفتوحة".
واختتمت مها سليم تصريحاتها قائلة: "أرجوكم بلاش تقعوا في فخ التوقيع بيننا، إحنا واحد في صناعة واحدة، ما حدش بيشتغل فيها إلا لو بيحبها".
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