شكرا لقرائتكم خبر عن إيرادات فيلم Oppenheimer تصل إلى 852 مليون دولار عالميًا منذ يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق فيلم Oppenheimer، إيرادات وصلت إلى 852 مليونًا و984 ألف دولار عالميًا، وهو العمل الذى وصلت مدته إلى 3 ساعات، ومن إنتاج شركة Universal Pictures، منذ طرحه يوم 21 يوليو الماضى فى دور العرض حول العالم.

وانقسمت إيرادات الفيلم الجديد بين 310 ملايين و271 ألف دولار فى شباك التذاكر الأمريكى، و542 مليونًا و713 ألف دولار بشباك التذاكر العالمى.

يركز فيلم Oppenheimer على عالم الفيزياء النظرية الأمريكى جيه.روبرت أوبنهايمر، الذى قاد الجهود لبناء أسلحة الدمار الشامل التى أنهت الحرب، وقتل ما يقرب من 200 ألف مدنى يابانى بعد إلقاء قنبلتين ذريتين في عام 1945 على مدينتي هيروشيما وناجازاكي.

وعلى الرغم من أن تركيز الفيلم قد لا يكون كافيًا لمنع الدولة من طرح " Oppenheimer " في دور العرض، إلا أنه إذا تم تأمين تاريخ طرح في المدن البلاد اليابانية، فليس من الواضح ما إذا كان رواد السينما اليابانيين مهتمين بمشاهدة فيلم حول هذا الموضوع.

فيلم Oppenheimer من إنتاج شركة Universal وتصل مدة الفيلم إلى 150 دقيقة، العمل الجديد يدور حول قصة العالم الأمريكي روبرت أوبنهايمر ودوره في تطوير القنبلة الذرية، ومن إخراج المخرج العالمى كريستوفر نولان.

ويقوم ببطولته النجم العالمى كيليان مورفى والنجم العالمى صاحب الأصول المصرية رامى مالك.