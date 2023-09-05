شكرا لقرائتكم خبر عن المنتج إبراهيم حمودة عن الأجور الموحدة: عبث.. واتحاد المنتجين هدفه الارتقاء بالصناعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق المنتج إبراهيم حمودة على البيانات التي خرجت مؤخراً بشأن اتحاد منتجي الدراما والتي تدور حول الأجور الموحدة، واصفاً ذلك بأنه أمر في منتهي العبث، وقال خلال تصريحات خاصة لموقع ”الخليج 365”: أنا مستغرب جداً من الموضوع ده، واتخضيت بصورة كبيرة، خاصة أن الأمر فيه كم كبير من العبث غير الطبيعى، الذى لا يصدق".

وأضاف: "احنا همنا كاتحاد منتجين الحفاظ على عدد المسلسلات وأن نتوسع في أسواق التوزيع، ولكن ما رأيته من ردة فعل غريبة على البيانات الذى لا يوجد أصل لها، إن الناس وكأن عندها فائض طاقة، فأثاروا أزمة على أمور ليس لها أصل، من بيانات ليس عليها توقيع واحد، أو أعقبها تصريح يؤكدها من شخص مسئول".

وتابع: "إحنا همنا إننا نزود عدد الأعمال المعروضة، بالتوازي مع التوزيع، خاصة مع وجود منافسة شديدة في الأسواق الخارجية،ولكن الغريب إن هناك ناس كبار خدوا مواقف كبيرة على البيانات المفبركة دي، ومحدش وقف شوية سأل نفسه على حقيقة الأمر، فالمسألة غريبة جدا وتوقيتها أغرب، خاصة أننا في سوق عرض وطلب وبالتالي مش ها نقعد مع حد نجبره على أجره، وكلنا كيان واحد في صناعة هامة سواء من البوفيه لأكبر نجم كلهم ابطال العمل، ولكن ما يحصل من البعض وكأنه يهدف لضرب لموسم كامل بدون وعي وعن طريق بطولات زائفة".

واختتم إبراهيم حمودة حديثه قائلا: "ناس خرجت وطالبت إن التصوير يبقى 8 ساعات، وده أمر غريب جدا، وتوقيته كما ذكرت أغرب، لأننا في العادي لو اتخذنا قرارات لن نخجل من البوح عنها، ولكن ما حصل أمر غريب لأن ما يهم الاتحاد هو الارتقاء بالصناعة وليس العكس".