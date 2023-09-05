فقدتي صورتك المثالية وخسرتي لقب «صوت مصر».. إعلامية شهيرة تفتح النار على أنغام بسبب تصريحاتها عن عائلتها | تفاصيل

كتب امير فتحي في الثلاثاء 5 سبتمبر 2023 02:48 صباحاً - انتقدت الإعلامية مفيدة شيحة التصريحات التي أدلت بها أخيراً النجمة أنغام، خلال لقائها مع الإعلامي أنس بوخش في برنامج ABtalks، والتي تحدثت فيها عن الصعوبات التي عاشتها في طفولتها، وعلاقتها بوالديها.

مفيدة شيحة تنتقد تصريحات أنغام عن والدها

وقالت مفيدة خلال تقديمها “برنامج الستات” مع الإعلامية سهير جودة عبر قناة “النهار”: “أنغام في اللقاء كانت طفلة تتكلم عن الماضي في شكل أنثى، لكن ما زالت الطفلة هي اللي بتتكلم، وأنغام بهذا الحجم والقيمة والتنافس الشديد على لقب صوت مصر، والاختلاف بينها وبين أي حد بمن فيهم شيرين كانت المثالية، محدش يخترق المشاكل الموجودة داخل الإنسان لإني أمثّل حاجة أكبر من كده”.

وأضافت: “الحوار ده خلّى أنغام زي كتير من الناس اللي فتحوا قلبهم واتكلموا عن مشاكل خاصة، وأفقدها المثالية اللي كان ممكن تحطها في ترشيح “صوت مصر”… بشوف أنغام من كتر المثالية اللي إحنا حاطينها فيها حبت تقول أنا بني آدمة بتوجع وعندي مشاكل، بلاش تعاملوني على إني تمثال من ذهب”.

وكانت أنغام قد كشفت خلال الحلقة عن الصعوبات التي واجهتها خلال طفولتها، وتحدّثت عن علاقتها بأختها الراحلة غنوة، وأصعب لحظات حياتها، كما اعترفت بعدم تمكّنها من تجاوز أزمتها مع والدها الموسيقار محمد علي سليمان.

أنغام ومهرجان العلمين

من ناحية أخرى، علّقت المطربة أنغام، على مشاركتها مؤخرا فى مهرجان العالم علمين بمدينة العلمين الجديدة من خلال تقديم حفل ضخم.

وأكدت المطربة أنغام خلال مداخلة هاتفية مع برنامج “مساء دى ام سى”، المذاع عبر قناة “دى إم سى” قائلة: “بدون مبالغة كنت مبهورة بمدنية العلمين ونجاح الحفل، والجمهور الراقي الذى حضر من مختلف الدول العربية”.

وأوضحت المطربة أنغام قائلاً: “فرحت لبلدي أكتر من فرحتي بنجاح حفلي وكنت حاسة إني عاوزة أنزل أسلم على كل الناس اللى حضروا من مصر والسعودية، وقطر والكويت وباقي الدول”.

أغنية بكتبلك تعهد

وعن أغنية بكتبلك تعهد قالت أنغام ليها خصوصية والرجالة بدأت تتفاعل معاها وحاسة أنى حركت حاجه جواهم بالأغنية دي”.

وبالنسبة لإطلالتها قالت انغام كنت حريصة على ارتداء فستان يتناسب مع الليالي الصيفية والبحر، لافتة إلى أنها ولدت وتربت بمحافظة الاسكندرية.

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