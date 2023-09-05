شكرا لقرائتكم خبر عن حسناء سيف الدين: أغنية "قابلته ياما" بمثابة تثبيت قدمى فى الغناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الفنانة حسناء سيف الدين أن أغنيتها الجديدة "قابلته ياما" التي طرحتها خلال الأيام الماضية، وتسجل ثاني تجاربها في عالم الغناء، وهي بمثابة تثبيت قدمها في الغناء، مشيرة لـ"الخليج 365" إلى أنها عندما طرحت أغنيتها الأولى "ابن مصر" من كلمات الشاعر الغنائى أمل الطائر وألحان هانى فاروق وتوزيع باسم منير، كانت عبارة عن تجربة وأختيار لمدى تقبل الجمهور لها ووضع قدمها في عالم الغناء.

وأكدت حسناء سيف الدين أنها قررت استكمال مسيرتها في الغناء موضحة أن الغرض من خوضها تجربة الغناء أنها تكون ممثلة ولديها القدرة على الغناء وكذلك الاستعرضات حتى يكون لديها تنوع في كل الجوانب الفنية، مشددة على أنها وضعت لنفسها جدولاً بطرح أغنية كل شهرين أو ثلاثة خلال الفترة المقبلة.

أغنية "قابلته ياما" كلمات والحان الشاعر محمد جمعة وتوزيع أحمد وجيه وجيتار عمرو طنطاوى الذى يعد واحداً من اهم أعضاء فرقة عمرو دياب ولحن له العديد من الأغانى أبرزها "ويلومونى، عودونى، خلصت فيك كل الكلام، خد قلبى معاه، مقدرش أنا، الليلة، أحلى وأحلى"، ومن المقرر طرح الأغنية في عيد الأضحى المقبل.

يذكر أن حسناء سيف الدين تنتظر عرض مسلسل "حرب نفسية" المكون من 15 حلقة والذى تم الانتهاء من تصويره مطلع هذا العام ومقرر عرضه قريباً بعد تأجيله، وهو تأليف أيمن الشايب وإخراج أحمد شفيق وبطولة وبطولة أروى جودة، جيهان خليل، مصطفى دوريش، أشرف زكي، عصام السقا ندى عصام وعدد آخر من الفنانين.



حسناء سيف الدين



حسناء سيف الدين