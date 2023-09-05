شابة جميلة نُسخة منها.. «تالية القرآن» ابنة شريهان تخطف الأنظار بأحدث ظهور معها! – صورة

كتب امير فتحي في الثلاثاء 5 سبتمبر 2023 05:48 صباحاً - شاركت الفنانة الاستعرضية الكبيرة شريهان، جمهورها ومتابعيها بـ أحدث ظهور لها برفقة ابنتها الصغرى “تالية القرآن”.

شريهان في أحدث ظهور مع ابنتها

ونشرت شريهان، عبر خاصية «الإستوري» بحسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «إنستجرام»، صورتها التي ظهرت فيها مع ابنتها الصغرى «تالية»، ويعد ذلك أحدث ظهور لـ شريهان منذ فترة، واعتدنا أنها لم تظهر مؤخرًا، وكانت دائمًا برفقة بناتها، وهي تحتفل بعيد ميلادهما.

وحرصت شريهان على الظهور بدون مكياج ، وبالروب ، اثناء تواجدها مع ابنتها تالية، وتفاعل الجمهور مع هذا الظهور اللافت.

آخر أعمال شريهان

يذكر أن آخر أعمال الفنانة شيريهان “مسرحية كوكو شانيل” وشاركها البطولة هاني عادل، وأيمن القيسوني، وتامر حبيب، وحنان يوسف، وإنجي وجدان، وعماد إسماعيل، وسمر يسري، وسليم سليمان، وهاني إبراهيم، أزياء ريم العدل، وإنتاج جمال العدل و من تأليف وأشعار مدحت العدل، إخراج هادي الباجوري.

تدور أحداث المسرحية حول أن كوكو شانيل عاشت حياة قاسية داخل الملجأ، وحينما وصلت لسن الـ 18 عامًا، اضطرت إلى الذهاب للعيش في منزل داخلي مع فتيات كاثوليكيات، و تعلمت كوكو شانيل الخياطة التى دفعتها للقمة وأصبحت أشهر مصممة أزياء فيما بعد، وخطفت شانيل أنظار الجماهير لها في مجال الغناء، وانتقلت كوكو شانيل إلى مجال آخر للعمل فيه وهو مجال الأزياء، وبدأت بتصميم القبعات النسائية، وافتتحت منفذًا لبيع هذه القبعات، وبعد ذلك بدأت العمل في الأزياء شيئا فشيئًا.

مسرحية كوكو شانيل

ووجه الفنان محمد حماقي وقتها رسالة إلى شيريهان عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “إنستجرام”، عقب مشاهدته إلي العرض المسرحي “كوكو شانيل”.

وقال حماقي:” عيد مبيكملش غير لما بنشوف الناس اللي بنحبهم، وأنا حسيت بده جدًا لما اتفرجت على “كوكو شانيل”، كإنك مغيبتيش وكإنك عمرك ما نزلتي من على خشبة المسرح.

وأضاف: طول عمرك نجمة كبيرة أوي بتخطفي عين وقلب اللي بيتفرج عليكي بمنتهى البساطه ومنتهى السحر العيد برجوعك عيدين يا شريهان شكرًا على العمل العظيم ده وشكرًا انك رجعتي ومن فضلك اوعي تغيبي عننا تاني وعايز أشكر كل فريق العمل الجبار اللي اشتغل على عرض مسرحي بمعايير عالمية”.

وأعرب الشاعر بهاء الدين محمد عن إعجابه بالفنانة شيريهان في مسرحية “كوكو شانيل” ونشر صورة لها عبر حسابه الشخصي علي موقع التدوينات الصغيرة “تويتر”.

وعلق “بهاء” علي الصورة قائلا: اخترت الصورة دى لأنها تمثل حكاية الشخصيتين #شيريهان و#كوكو_شانيل.. واللى يعرف شيرى ح يعرف ليه هى إختارت الشخصية دى بل ف الواقع قوة الفن اللى قدمته لا يمثل 7% من قوة شيريهان ف الحقيقة اللى باعتبرها من أقوى نساء الزمن كان مهم أشوف المسرحية..شكرا يافنانة.

ووجه الإعلامي الإماراتي نور الدين اليوسف رسالة إلي شيريهان بعد مشاهدته إلي مسرحية “كوكو شنايل” من خلال حسابه الشخصي علي موقع التدوينات الصغيرة “تويتر”.

وقال “نور الدين”: رائعة #كوكو_شانيل للنجمة شيريهان ما أجمل هذا العمل الذي طال انتظاره هدية العيد الجميلة شكرا.

كما أعربت الفنانة إنجي وجدان عن سعادتها بالمشاركة في مسرحية كوكو شانيل للنجمة الاستعراضية شيريهان والتي بدأ عرضها في أول أيام عيد الأضحى المبارك عبر منصة شاهد الرقمية.

وقالت انجي عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام: انا الحقيقة مش عارفة أقول إيه غير أني فخورة أني كنت جزء من رجوع الأسطورة النجمة شريهان للمسرح.

وتابعت: شكرًا لكل صناع العمل من أول واحد لآخر واحد اشتغل أنا مبسوطة إن اسمي اتكتب في التاريخ فعلا شكرًا ليكم

الخليج 365

الخليج 365

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