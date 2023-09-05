أحمد عبد العاطى: لائحة الأجور المزعومة مجهولة المصدر ولا أحد يقبل تصنيف فنانى مصر

القاهرة - سامية سيد - علق المنتج أحمد عبد العاطي على لائحة الأجور المزعومة التى تصنف فنانى مصر، حيث قال: "القائمة المتداولة والخاصة بموضوع تصنيف الفنانين التى رفضها الجميع واستاء منها كل من وقعت بين أيديه وهذا منطقى وطبيعى فلا أحد يقبل أن يصنف فنانى مصر بهذه الصورة المتداولة".

وأضاف أحمد عبد العاطى: "المشكلة أن هذه الليستة المتداولة مجهولة المصدر وغير معلوم من الذى نشرها بين الناس وأنا بصفتى أحد صناع الدراما والسينما بمصر أؤكد على رفضى لهذه القائمة واشارك كل فنانى مصر رفضها، وأؤكد أن اجتماعاتنا مع الشركة. المتحدة لم تضمن أبدا استعراض لأية اشكال من التصنيفات للسادة الفنانين بل كانت دائماً من اجل التشاور والعمل على النهوض بالصناعة والفن المصرى بما سينعكس حتماً على كل الصناع.

وتابع: "من ناحية أخرى من المؤكد والبديهى أن كل صناعة لابد لها من ضوابط ومعايير تنظمها خصوصا فى ظل متغيرات عديدة قد حدثت فى الأعوام القليلة الماضية والفنان سواء امام الكاميرا أو خلفها هو بكل تأكيد أحد الاركان الرئيسية والأساسية لهذه الصناعة ومن الواجب على الجميع سواء الجهات الإنتاجية أو الفنانين أن يتعاونوا سويا من أجل الحفاظ على هذه الصناعة العريقة والحفاظ على ريادتها ومكانتها".