شكرا لقرائتكم خبر عن شائعات عن تأجيل طرح فيلم Napoleon من 2023 إلى 2024 لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتشرت شائعات جديدة حول تفكير شركة سونى المنتجة لـ فيلم Napoleon في تأجيل طرح العمل من 22 نوفمبر المقبل إلى العام المقبل 2024، وذلك بسبب إضراب الكتاب والممثلين الأمريكين منذ مايو الماضى، الذى يتضامن معها بطل العمل الممثل خواكين فينيكس ولهذا لن يشارك في الحملة الترويجية للعمل.

وإلى الآن لم تؤكد الشركة المنتجة تأجيل أو طرح فيلم Napoleon المنتظر في موعده، إلا أنه من المتوقع أن ترد الشركة خلال الفترة المقبلة.

وذلك بعد أن حصل الفيلم الجديد للمخرج العالمى ريدلي سكوت، Napoleon على تنصيف R، وذلك بسبب ما يحتويه على مشاهد +18، والمشاهد الدموية بسبب الحروب التي يحتوى عليها العمل.

تصنيف R هو مصطلح أمريكي، مما يعني أن أي شخص يقل عمره عن 17 عامًا يجب أن يكون برفقة أحد الوالدين أو وصي بالغ إذا رغب في مشاهدة الفيلم في دور السينما.

في المملكة المتحدة، فئة R، تكون من بداية 15 عاما، ما يعني أنه لا يُسمح لأي شخص يقل عمره عن 15 عامًا بمشاهدة الفيلم في دور العرض، حتى لو كان برفقة شخص بالغ.

وكانت قد طرحت الشركة المنتجة لفيلم Napoleonأول فيديو ترويجى للفيلم المنتظر واحتوى الفيديو الذى وصلت مدته إلى دقيقتين و38 ثانية على مجموعة مختلفة من اللقطات التشويقية للعمل.

وظهر في الفيديو بطل العمل النجم العالمى خواكين فينيكس الذى يلعب الشخصية الأساسية في العمل نابليون بونابرت، كما كشف الفيديو عن ظهور أهرامات الجيزة وأبو الهول في الفيديو الترويجى، العمل سيطرح في 22 نوفمبر المقبل.

يدور فيلم Napoleon حول القائد الفرنسي الشهير نابليون بونابرت، حيث يستكشف الفيلم ملحمة صعود نابليون إلى السلطة من خلال طبقته الاجتماعية، وطموحاته الشخصية وعلاقته بزوجته جوزفين.

فيلم Napoleon، من إخراج المخرج ريدلي سكوت، وبطولة النجم العالمى خواكين فينيكس، وتشاركه البطولة الممثلة العالمية فانيسا كيربي في دور إمبريس جوزفين، وجودي كومر، وطاهر رحيم، ومارك بونار، وماثيو نيدهام.