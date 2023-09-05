شكرا لقرائتكم خبر عن محمد محسن وعبير نعمة نجما مهرجان القلعة للموسيقى والغناء الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحيى الفنان محمد محسن الليلة الثلاثاء الموافق 5 سبتمبر بمسرح محكى القلعة، حفلاً غنائيًا في الليلة الـ11 من مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، ويقدم محسن فاصلاً مميزًا من أغانيه الشهيرة، كما تشارك الفنانة اللبنانية عبير نعمة بفقرة غنائية في نفس الليلة.

ففى الثامنة مساء على مسرح المحكى تشارك الفنانة اللبنانية عبير نعمة لأول مرة فى المهرجان وتقدم مجموعة من أعمالها الخاصة منها بعدني حبك، بلا ما نحس، اعمل ناسيني، بصراحة ، قصتنا بالاضافة إلى باقة من تراث الطرب منها افرح ياقلبى، امتى هتعرف وطلعت يامحلا نورها .

وفى العاشرة مساء يتغنى المطرب محمد محسن بمختارات من أعماله الخاصة منها ضي القمر، أهلا بيك، القمر عطشان، صندوق خشب الى جانب عدد من أعمال خالد الذكر سيد درويش والشيخ إمام والموسيقار محمد عبد الوهاب .

كما يقدم عازف البيانو كريم جوهر فى السابعة مساء على المسرح الخارجى فقرة فنية تتضمن نخبة من أشهر الألحان الشرقية الخالدة .

ويعد مهرجان قلعة صلاح الدين من تنظيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار.