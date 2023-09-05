شكرا لقرائتكم خبر عن مهرجان العلمين فى 50 يوما.. تامر حسنى وويجز يمازحان الجمهور لهذا السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أُسدل الستار على مهرجان العلمين اليوم بعد 50 يوما من الفعاليات الفنية والرياضية وعروض الأزياء المبهرة وشهدت مسارح المهرجان خلال 50 يوما العديد والعديد من الفعاليات الفنية ووقف على المسارح عدد كبير ومتنوع من نجوم الوطن العربى والعالميين.

وخلال الحفلات مازح أكثر من نجم الجمهور بسبب حماسهم الشديد معهم مثل النجم تامر حسنى حيث مازح جماهير خلال حفلة وتفاعلهم وترديد أغانيه، وقال تامر: "انتوا واكلين ايه قبل ما تيجوا الحفلة" كما مازح نجم الراب ويجز جماهير حفله الغنائى بمهرجان العلمين بسبب حماسهم وتفاعلهم معه، وقال: "فطرتوا إيه النهارده".

ويُعد مهرجان العلمين الجديدة انعكاسا طبيعيا لاهتمام الدولة المصرية وما حققته من نجاح خلال فترة وجيزة فى تحويل مدينة العلمين الجديدة من منطقة ألغام إلى بقعة ساحرة بأفضل إطلالة على ساحل البحر المتوسط، بمستوى تصميم وتنفيذ عالمى يتلاءم مع الجمهورية الجديدة، سعيا لجعل العلمين الجديدة، أهم مدينة سياحية عالمية، ضمن خطط مستمرة للتنمية، من أهمها مهرجان العلمين الجديدة الذى سيشارك فيه نخبة من الفنانين والموسيقيين والمبدعين والرياضيين والمتخصصين فى مختلف المجالات على مدار موسم الصيف، ليقدم تجربة صيفية فريدة على ساحل البحر الأبيض المتوسط.

ويستهدف المهرجان الترويج للفرص الاستثمارية المتنوعة بمدينة العلمين الجديدة، مما يسهم فى زيادة معدلات النمو الاقتصادى وتوفير المزيد من فرص العمل، وتعزيز النشاطات الثقافية والترفيهية فى البلاد، لتقديم تجربة صيفية ممتعة وفريدة للزوار، بما يمثل إضافة إلى مظاهر الحياة الثقافية والترفيهية فى مصر.