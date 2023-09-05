آمبر هيرد تتعرض للإصابة الشديدة وتسير بعكازين في مدريد

ألتقطت عدسات الكاميرات النجمة الهوليوودية آمبر هيرد وهي تتجول في أحد شوارع العاصمة الإسبانية، مستخدمة عكازين لمساعدتها في السير، حيث أصيبت في وركها أثناء التدريب التي كانت تقوم بها استعداداً للمشاركة في مارثون نيويورك السنوي، والذي سوق يقام في شهر نوفمبر القادم 2023.

أمبر هيرد تتعرض لحادث في قدمها

اكتسبت الممثلة الأمريكية أمبر هيرد شعبية كبيرة وبدأ الكثير في الإهتمام بأخبارها الفنية، بعد المحاكمة الأشهر في تاريخ هوليوود ضد زجها السابق جوني ديب، قررت بعد خسارتها للمحكمة التوجه إلى العيس في إسبانيا، وجاء ذلك وفقا لصحيفة Page Six، حيث أصيبت أمبر هيرد في فخدها أثناء التدريب للمشاركة في ماراثون مدينة نيويورك السنوي، والذي من المقرر عقده في أوائل نوفمبر.

حيث ظهرت وهي تبتسم بالرغم من إصابتها وتلوح بيدها لعدد من الصحفين، حيث بدأ الصحفيين بالاستفسار عن كيفية إصابتها تحدث أمبر مع الصحفيين وهذا ما نشرته صحيفة "ديلي ميل"، حيث كانت أمبر برفقة شقيقتها ويتني هنريكيز، في مدريد، وتعيش أمبر مع ابنتها البالغة من العمر عامين.

حيث ظهرت آمبر هيرد وهي ترتدي فستان طويل أسود بلا أكمام، حيث نسقت الإطلالة بصندل من الكتان الأبيض من كلوي، ونسقت شعرها في كعكة أنيقة، وارتديت أقراط دائرية وساعة ذات شريط ذهبي وقلائد متعددة.

أمبر هيرد تعيش في إسبانيا بعد المحاكمة

في شهر مايو الماضي أكدت صحيفة "ديلي ميل" أن أمبر هيرد قد تركت العاصمة هوليوود وانتقلت للعيش إلى العاصمة الإسبانية، مع ابنتها، حيث أكد أحد أصدقاء أمبر هيرد قائلاً: "إنها تتحدث اللغة الإسبانية وهي سعيدة هناك، حيث تقوم بتربية ابنتها بعيدًا عن كل الضوضاء".

وأضاف: "لا أعتقد أنها في عجلة من أمرها للعودة إلى العمل أو إلى هوليوود، لكنها ستعود على الأرجح عندما يحين الوقت المناسب



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