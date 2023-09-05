محمد رمضان يتعرض لموقف محرج على المسرح

تعرض الفنان محمد رمضان لموقف محرج خلال أداء رقصة على المسرح في حفل أحياه بالخارج، إذ فؤجى أثناء رفع قدمه بتطاير حذائه فالتقطه سريعًا وعاد للغناء.

وكان آخر أعمال محمد رمضان فيلم «ع الزيرو» الذي يعرض حاليَا في دور العرض السينمائي، وشاركه البطولة نيللي كريم، جومانا مراد، إسلام إبراهيم، الطفل منذر مهران، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف مدحت العدل وإخراج ماندو العدل، وإنتاج جمال العدل .

من ناحية أخرى، جرى تكرم محمد رمضان في الدورة الثانية لمهرجان القاهرة للدراما الذي أقيم في مدينة العلمين الجديدة، وحصد جائزة أفضل ممثل بتصويت الجمهور عن دوره في مسلسل «جعفر العمدة» الذي عرض رمضان الماضي، الذي شاركه بطولة العمل هالة صدقي، إيمان العاصي، منة فضالي، مي كساب، أحمد داش، محمد فهيم، زينة، عصام السقا، من تأليف مهاب طارق ومحمد سامي وإخراج محمد سامي.

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