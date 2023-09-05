شكرا لقرائتكم خبر عن هاني فرحات: محاربة الراب كانت سببا لكونه رقم 1 فى أمريكا وأوروبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قال المايسترو هاني فرحات خلال ندوة الخليج 365، إن مصطلح الارتقاء بالفن أو الذوق العام هو أمر خاطئ ولا يوجد ما يسمى بالارتقاء في الفن، المبدع يقدم فنه دون توجيه والجمهور يختار ما يفضله.

وأشار هاني فرحات إلى أن التاريخ أثبت أن الراب في أمريكا عندما تم محاربته كانت النتائج عكسية وأصبح اللون رقم واحد في أوروبا وأمريكا وهو نفس ما حدث مع أغاني المهرجانات.

وعن مهرجان الموسيقي العربية قال فرحات إنه أرث عظيم لأن الدورة المقبلة تحمل رقم 32 ، مشيرا إلى أنه أنشئ على أن يكون مؤتمر علمي يضم باحثين والحفلات الغنائية كانت علي هامش المهرجان و ليس اصل المهرجان .

وكرم الخليج 365، الموسيقار هانى فرحات في ندوة فنية تحدث فيها فرحات عن رئاسته لمهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 23، حيث لفت إلى أنه حتى الآن لم يتم حسم العديد من الأمور الخاصة بالدورة منها أسماء النجوم الذين يحييون حفلات المهرجان على أن يتم الإعلان عن الأسماء خلال الفترة المقبلة.

وكان الموسيقار هانى فرحان قد قاد الفرقة الموسيقية المصاحبة للنجمة أنغام في حفلها بمهرجان العلمين الجديدة، حيث قدمت أنغام العديد من الأغانى القديمة والحديثة منها "مجبش سيرتى" و"ولا دبلت" و"هو نفس الشوق" و"سيبك انت" و"روحى" و"حبيتك" و"لوحة باهتة" و"عمرى معاك" و"عشان أرضيك"، وسط تفاعل كبير من الجمهور وأكتبلك تعهد.

كما منحت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية (ساسيىرو)، برئاسة الدكتور مدحت العدل، العضوية الفخرية للموسيقار والمايسترو هاني فرحات، تقديرا لخدماته الجليلة التي قدمها للفن في مصر.