شكرا لقرائتكم خبر عن القاهرة مقرا لاتحاد المهرجانات العربية..سامح مهران رئيسا والمهدي أمينا عاما والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

بعد انتهاء اجتماع رؤساء المهرجانات العربية الدولية الذي أقيم خلال فعاليات الدورة 30 من مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، برئاسة الدكتور سامح مهران، أتفقا الرؤساء علي أن تكون القاهرة هي مقراً لاتحاد المهرجانات العربية الدولية بعد طرح ذلك المقترح في الإجتماع ، وأن يكون الدكتور سامح مهران رئيساً للاتحاد وأن يكون السفير علي المهدي أميناً عاماً للاتحاد .

مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي يقام برعاية وزيرة الثقافة الدكتور نيفين الكيلاني، وتتشكل لجنته العليا من كل من: الدكتور سامح مهران رئيسًا، الدكتور محمد عبد الرحمن الشافعي منسقًا عامًا، الدكتورة دينا أمين مديرًا، الدكتور أيمن الشيوي مديرًا، بالإضافة إلى عضوية كل من: الدكتور أحمد مجاهد، الدكتورة أسماء يحيى الطاهر، الدكتور محمد سمير الخطيب، المخرج أحمد البوهي.

ومهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، أحد أقدم المهرجانات الدولية المتخصصة في إعطاء الفرصة لتقديم العروض المسرحية التجريبية من كل دول العالم، ويهدف المهرجان إلى خلق حالة من التواصل والحوار بين مختلف الشعوب والجماعات، إضافة إلى تعريف الجمهور في مصر والمنطقة العربية بأحدث التيارات في المشهد المسرحي، وإتاحة نافذة يطل منها المسرحيون حول العالم على أحدث تطورات المشهد المسرحي في مصر والبلاد العربية.