شكرا لقرائتكم خبر عن مدحت صالح يكشف عن بدء التحضير لحفل "الأساتذة 2" وموعد إقامته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف النجم مدحت صالح عن بداية تحضيره لحفل "الأساتذة 2"، مشيرا أنه من المقرر إقامته على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية يوم 29 سبتمبر الجاري.

ونشر مدحت صالح صورة من التحضيرات برفقة دكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا عبر حسابه على "انستجرام"، معلقا عليها: "بدأ الترتيب والتحضير لحفل (الأساتذة ٢) وانتظروا الجديد ٢٩ سبتمبر على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية.. بحبكوا".

مدحت صالح

يذكر أن مدحت صالح أحيى الحفل الأول من مشروع "الأساتذة" يوم 31 يوليو الماضي، وقدم النجم مدحت صالح خلال الحفل الأوبرا أغانى للراحل محمد فوزي منها "يا جميل ياللي هنا" و"تملي في قلبي"، وسط تفاعل كبير من الجمهور، كما تألق بأغاني العندليب عبد الحليم حافظ، منها "قولوا له الحقيقة" و"ياهلي ياهلي" و"فوق الشوق" و"صافيني مرة"، و"أسمر يا أسمراني"، كما غنى "حمّال الأسية" للراحلة فايزة أحمد، و"مقادير" لسراج عمر، و"شفت بعيني" لمحرم فؤاد، واختتم حفله بأغنية "مصر التى فى خاطرى".