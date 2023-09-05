شكرا لقرائتكم خبر عن هاني فرحات: مصر لديها في كل مرحلة أسطورة فنية أمثال سيد درويش وبليغ حمدي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الموسيقار هاني فرحات خلال ندوته باليوم السابع : كل مرحلة فنية في مصر بها أسطورة كبيرة ، فلو رأينا كيف كان يفكر سيد درويش هتتأكد أنه كان سابق لعصره، كذلك منير مراد كان يقدم أغاني متقدمة ، أما بليغ حمدي فكان بالنسبة لي طفرة ونقلة فنية في كل شيء وعلامة عظيمة ، وكذلك محمد فوزي ، فمصر لديها في كل مرحلة أسطورة أثرت علي الحركة الفنية ، فالله سبحانه وتعالي قد كتب أن تلد مصر كل يوم موهبة جديدة .

وكرم الخليج 365، الموسيقار هانى فرحات في ندوة فنية تحدث فيها فرحات عن رئاسته لمهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 23، حيث لفت إلى أنه حتى الآن لم يتم حسم العديد من الأمور الخاصة بالدورة منها أسماء النجوم الذين يحييون حفلات المهرجان على أن يتم الإعلان عن الأسماء خلال الفترة المقبلة.

وكان الموسيقار هانى فرحان قد قاد الفرقة الموسيقية المصاحبة للنجمة أنغام في حفلها بمهرجان العلمين الجديدة، حيث قدمت أنغام العديد من الأغانى القديمة والحديثة منها "مجبش سيرتى" و"ولا دبلت" و"هو نفس الشوق" و"سيبك انت" و"روحى" و"حبيتك" و"لوحة باهتة" و"عمرى معاك" و"عشان أرضيك"، وسط تفاعل كبير من الجمهور وأكتبلك تعهد.

كما منحت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية (ساسيىرو)، برئاسة الدكتور مدحت العدل، العضوية الفخرية للموسيقار والمايسترو هاني فرحات، تقديرا لخدماته الجليلة التي قدمها للفن في مصر.