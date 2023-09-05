القاهرة- الخليج 365
كشف الفنان اللبناني وليد توفيق عن رأيه في الذكاء الاصطناعي الذي أثار جدلاَ واسعاَ خلال الفترة الماضية بمواقع التواصل الاجتماعي، قائلأَ: «دي موضة وهتخلص مش هتكمل وما يصح إلا الصحيح في الآخر».
وأَضاف توفيق «سعدت جداَ بحفلي في مهرجان القلعة، كنت طالع فرحان ومش خايف على إني عملت بروفة واحدة فقط واتاخرت ساعة على الجمهور، لكن هم استنوني، وشخصياَ شعرت إني جاي لأهلي وناس وبلدي».
وكان نقيب المهن الموسيقية الفنان مصطفى كامل، كرّم الفنان وليد توفيق، بمقر النقابة بوسط البلد، تقديراَ لمشواره الفني، وسط أجواء مليئة بالبهجة والفرح.
وداعب مصطفى كامل، وليد توفيق خلال تسلمه درع التكريم بقوة قائلا: «انزل يا وليد في الساحة واتمخطر كده براحة»، في إشارة إلى أغنية «انزل يا جميل» للمطرب اللبناني.
قد يهمك أيضا:
وليد توفيق يُعرب عن بالغ سعادته بتفاعل الجمهور معه في مهرجان القلعة
نقابة المهن الموسيقية تُكرم وليد توفيق تقديراً لمشواره الفني
كانت هذه تفاصيل خبر وليد توفيق يعلق على الذكاء الاصطناعي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.