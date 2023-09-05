وليد توفيق يعلق على الذكاء الاصطناعي

كشف الفنان اللبناني وليد توفيق عن رأيه في الذكاء الاصطناعي الذي أثار جدلاَ واسعاَ خلال الفترة الماضية بمواقع التواصل الاجتماعي، قائلأَ: «دي موضة وهتخلص مش هتكمل وما يصح إلا الصحيح في الآخر».

وأَضاف توفيق «سعدت جداَ بحفلي في مهرجان القلعة، كنت طالع فرحان ومش خايف على إني عملت بروفة واحدة فقط واتاخرت ساعة على الجمهور، لكن هم استنوني، وشخصياَ شعرت إني جاي لأهلي وناس وبلدي».

وكان نقيب المهن الموسيقية الفنان مصطفى كامل، كرّم الفنان وليد توفيق، بمقر النقابة بوسط البلد، تقديراَ لمشواره الفني، وسط أجواء مليئة بالبهجة والفرح.

وداعب مصطفى كامل، وليد توفيق خلال تسلمه درع التكريم بقوة قائلا: «انزل يا وليد في الساحة واتمخطر كده براحة»، في إشارة إلى أغنية «انزل يا جميل» للمطرب اللبناني.

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