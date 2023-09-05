كريم عبد العزيز يعبّر عن رأيه بالمنصات

تحدّث النجم كريم عبد العزيز في لقاء إذاعي عن الأعمال الفنية الجديدة القصيرة التي تُعرض على المنصات وتأثيرها في السينما والدراما التلفزيونية.

وعبّر كريم عن رغبته في خوض هذه التجربة فقال: "أنا نفسي أجرّب فكرة الـ6 والـ10 حلقات، إحنا متعودين على الـ30 حلقة. وكتابة الـ30 حلقة مختلفة عن الـ6 حلقات وهي بتكون أقرب للفيلم لأن الحلقة ساعة وإيقاعها أسرع".

وأكد استعداده لتقديم مسلسل قصير على إحدى المنصات بالقول: "في حاجة بنجهّزلها مع المخرج أحمد جلال، وهو مسلسل تشويقي".

وأضاف: "المنصات من وجهة نظري مأثرتش على السينما، وأنا شايف أن البلاي ستيشن هي اللي أثرت على السينما لأن بقى في مخرجين بيخرجوا اللعبة ومديرين تصوير، لكن المنصات مأثرتش على السينما لأن في أشياء تقدر تقدمها في السينما متقدرش تقدمها في التلفزيون والعكس صحيح".

واختتم كريم عبد العزيز بالقول: "المنصات أثرت على الدراما التلفزيونية لأنها شبه الجيل الجديد هي أسرع وأحدث وقادرة على جذب المشاهد بـ6 حلقات فقط، الجيل الجديد مبقاش منجذب لفكرة الـ30 حلقة".

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