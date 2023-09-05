مدير أعمال تامر حسني يتعرّض لحادث سير خطير

تعرض تامر يحيى، مدير أعمال الفنان المصري تامر حسني، لإصابات خطيرة نتيجة حادث سير مروع وقع على طريق مدينة العلمين الجديدة، حيث كاد هو والسائق الذي كان بصحبتهما أن يفقدا حياتهما.

وأكد يحيى، أن الحادث أسفر عن تدمير السيارة التي كان يجلس فيها الى جانب السائق بالكامل، وألحق به إصابات كبيرة في مختلف أنحاء جسده، بينما أصيب السائق بجروح طفيفة، وفقًا للمنشور الذي نشره عبر فايسبوك.

وأضاف يحيى أن السائق تفاجأ أثناء سيرهما في منتصف الطريق بالتجمعات المائية على طريق وادي النطرون أثناء عودتهما من العلمين، مما أدى إلى اصطدامهم بسيارة نقل بشكل مفاجئ وبقوة، مما أدى إلى تحطم سيارتهما.

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