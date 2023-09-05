شكرا لقرائتكم خبر عن فيلم وودى ألن Coup de Chance يلقى استحسان النقاد بمهرجان فينيسيا السينمائى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الفيلم الجديد للمخرج العالمى وودى ألنCoup de Chance ردود فعل إيجابية من نُقاد مهرجان فينيسيا السينمائى الدولى فى دورته الـ80، الذى يعقد فى الفترة ما بين 30 أغسطس الماضى، إلى 9 سبتمبر المقبل، بعد عرضه الأول، ووصفه الكثير من النقاد ومشاهدى العمل خلال فعاليات المهرجان بأنه أفضل فيلم لوودى منذ فيلم Blue Jasmine، الذى طرح سنة 2013.



Coup de Chance

يدور فيلم Coup de Chance حول فانى وجان اللذين لديهما كل ما يتعلق بالزوجين المثاليين، حيث يعيشان في شقة رائعة في أحياء باريس الجميلة، ويبدو أنهما واقعان في الحب، ولكن عندما قابلت فاني، بالصدفة، آلان، وهى صديقة سابقة في المدرسة الثانوية، انقلبت على الفور، وذلك بسبب أنهم يرون بعضهم البعض مرة أخرى بسرعة كبيرة ويقتربون أكثر فأكثر.

ويقوم ببطولة فيلم Coup de Chance كل من لو دي لاج، فاليري لوميرسييه، ميلفيل بوبود، نيلز شنايدر، جريجوري جادبوا، وليام تونكيديك، إلسا زيلبرستين، آن لوريت.