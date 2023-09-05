الفنان ماجد الكدواني يكشف أسراراً جديدة عن حياته

حلّ النجم ماجد الكدواني ضيفاً على برنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدّمه الإعلامية والفنانة إسعاد يونس على قناة dmc، حيث كشف العديد من أسراره الشخصية وتحدّث عن علاقته بزوجته وأبنائه وتفاصيل الحادث الذي تعرّض له في الكويت.

وكشف الكدواني عن تعرضه لحادث غريب في الكويت غيّر مسار حياته حتى أصبح من المشاهير. إذ قال: "حصل لي حادثة في الكويت غريبة، ببساطة إن حد صاحبي جداً معايا في المدرسة وكنا في ليلة امتحان الرياضيات وقال لي عايزك تغششني علشان أنت اللي ذاكرت فقلت له هنترفد وده مش مبدأ ومغششتهوش فجاء أخوه اللي كان في الثانوي وكان بيهزر معايا وإحنا خارجين من المدرسة وخبطني بالعربية وهو بيهوش وقتها وقعت ولقيت رجلي ورمت ولما روحت البيت كانت حالتي صعبة، اللي ضربني بالعربية وقتها اتصل بيا واعتذر واطمن عليا، والأيام فاتت من غير ما أعمل أي كشف أو فحص على رجلي، وبعد مرور 12 سنة على الحادث عرفت إن جالي تهتك في الأربطة".

وأضاف: "وقت الحادث قلت لربنا ليه تسمح بحاجة شر ليا مع إني رفضت الشر ورفضت أغشش الولد، فاتضح إن ترتيبات ربنا عجيبة وإني مقولش ليه يا ربي واشمعنا أنا لإن جالي الرد قاطع وصريح ومهما ربنا اتأخر في الإجابة إلا إن الإجابة أبهرتني، وفي آخر سنة مسرح الجامعة في حلوان وإذ فجأة بعد العرض يطلبوا مني أقدّم في معهد الفنون المسرحية من اللجنة اللي شافت العرض وتضم سميرة محسن وأشرف زكي، وبعدين طلبوا أشوف موقفي من التجنيد الأول وبعدين لما روحت أقدم في التجنيد الدكتور قاللي انت متعرفش تقف أكتر من نصف ساعة لإن عندك تهتك في الأربطة وأخدت إعفاء من الجيش ودخلت المعهد العالي للفنون المسرحية علشان أبقى ماجد الكدواني الممثل وربنا رد عليا بعد 12 سنة ودي كانت إجابته".

وعن قصة زواجه، قال الكدواني: "لما جيت أتدم لمراتي وأطلب أتجوزها كنت مش منظم في نفسي وتخين ومش مرتب، وهي ست رزينة برج الميزان قلت لها أنا عايز أتقدملك وأتجوزك ومعجب بيكي، قالت لي واحدة واحدة وكل اللي تعمله متقطعش علاقتك بيا وكل يوم صبّح عليا وفعلاً كنت أصبّح عليها 10 مرات هي في قسم غرافيك وأنا ديكور وكل يوم كنت أروح لها وأثبت إن مفيش عداوة، لدرجة إنها قالت لي قرفتني، ولما روحنا رابعة كلية فنون جميلة قرّبنا من بعض وكان المفروض أبوها وأمها هيهاجروا أمريكا ولازم أهاجر معاهم علشان يقبلوا يجوزهالي، وهي قالت لي فيه ناس بيتقدموا ليا ومستعدين يهاجروا، قررت أشد الرحال لبيتهم وروحت اتقدمت لها وقلت لهم أنا بحب أعيش في بلدي ومش عايز أهاجر وأبوها كان إنسان عظيم وأمها حنونة واستوعبوني واحتووني وشالوني وعشت في بيتها 14 سنة".

وأضاف: "مراتي جادة ونظامية وهي مفيدة بالنسبة لي وحجمتني وطقشنا في بعض شوية لحد لما الأيام أثبتت لي إن ربنا كاتبلي إنسانة مناسبة ليا ومن غيرها كنت روحت في حتة تانية".

ووجّه ماجد الكدواني رسالة الى زوجته، قائلاً: "بقول لمراتي بعتذرلها عن كل يوم ضايقتها فيه وقيمتك كبيرة وبشكر ربنا وانتي بطلة لإنك حافظتي على بيت وأولاد وزوج وشيلتي فوق طاقتك كتير وبشكر ربنا إنه حاطك في حياتي وشريكة حياة مفيدة".

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