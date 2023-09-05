شكرا لقرائتكم خبر عن لينا شاماميان تلتقى بجمهورها على مسرح محكى القلعة غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى الفنانة السورية لينا شاماميان حفلاً غنائيًا بمهرجان القلعة الدولى للموسيقى والغناء غدا الأربعاء الموافق 6 سبتمبر المقبل وتقدم لينا فاصلاً غنائيًا من أغانيها التي اشتهرت بها في مصر كما تقدم بعض أغانى سوريا التراثية كما تقدم بعض أغانى الفنانة الكبيرة فيروز.



لينا شاماميان

يذكر أن لينا ولدت لعائلة سورية، الأب من أصول أرمينيّة والأم من مدينة ماردين الواقعة في تركيا، ولدت لينا في مدينة دمشق بتاريخ 27 حزيران 1980، وتلقت فيها تعليمها الإبتدائيّ والمتوسط والثانوي.

وتخرجت فى كليّة التجارة بـجامعة دمشق عام 2002، وفي نفس العام انتسبت إلى المعهد العالي للموسيقى بدمشق وتخرجت منه كمغنّية كلاسيكية عام 2007. قدمت أول أغنية بسن الخامسة عندما طلبت منها مديرة الحضانة الغناء على مسرح المدرسة، وبدأ شغفها بالموسيقى يزداد بعد ذلك. تأثرت لينا بالأسلوب الكلاسيكي وموسيقى الجاز والموسيقى الشرقية والأرمنية لينعكس كخلاصة خاصة في طابعها الغنائي. وتعد الفنانة السورية شاماميان أول فنانة من المنطقة العربية التي أعادت إحياء موسيقى «وات رينبو» وعرفتها على الجمهور العربي. تقوم لينا بكتابة الأغاني والإنتاج والعزف على الالات الموسيقية، صدر لها أربع ألبومات غنائية بالإضافة إلى العديد من الأغاني المنفردة.

صدر للفنانة لينا شاماميان وبالتعاون مع الموسيقي السوري باسل رجوب ألبومين غنائيين، الأول هالأسمر اللون عام 2006 والثاني شامات عام 2007 . ثم ثالث البومات لينا كان في عام 2013 وهوة ألبوم غزل البنات وقامت بالمشاركة بكتابة وتلحين الألبوم بلإضافة إلى كونه من إنتاجها المستقل. وفي عام 2016 أصدرت لينا ألبوم «لونان» وهو رابع ألبوماتها الغنائية من كلمات ماهر صبرا ولينا شاماميان وألحان الموسيقي غوكسل باكتاغير ولينا شاماميان