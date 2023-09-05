أحمد العوضى يتعاقد على بطولة فيلم "الإسكندرانى"

القاهرة- الخليج 365
يستعد الفنان أحمد العوضى للقيام بدور البطولة فى أحدث أفلام المخرج خالد يوسف، والذى يحمل اسم "الإسكندرانى" بعدما وقع العوضى على عقود العمل مؤخراً خلال جلسة جمعته بالمخرج خالد يوسف، والذى يعود بهذا العمل أيضاً لشاشة السينما بعدما خاض أولى أعماله الدرامية فى رمضان من العام الجارى عبر مسلسل سره الباتع.
ويعد ذلك أول عمل يجمع بين الثنائى، خاصة بعدما نجح العوضى خلال المواسم الأخيرة من دراما رمضان بمسلسلات مثل "الاختيار" عبر شخصية هشام عشماوى، ثم مسلسل ضرب نار وقبله مسلسل اللى ما لوش كبير بشخصيات مثل الجابر والخديوي.
ويعيد فيلم "الإسكندراني" الفنان أحمد العوضى إلى شاشة السينما بعد تجارب مثل هبوط اضطرارى وعمهم.
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