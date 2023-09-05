شكرا لقرائتكم خبر عن توافد جمهور عبير نعمة ومحمد محسن لحضور حفلهما بمحكى القلعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأ جمهور محكى القلعة الذى يحرص على حضور حفلى اليوم للفنانة اللبنانية عبير نعمة التى ستبدأ فى الثامنة مساء وحفل الفنان محمد محسن الذى ستبدأ فى العاشرة مساء فى الوصول إلى مقاعدهم مبكرا وقبل بداية الحفل بأكثر من 3 ساعات بمسرح محكى القلعة، وحفل الليلة هو ضمن فعاليات مهرجان القلعة الدولى للموسيقى والغناء فى نسخته الـ 31.

برنامج فعاليات مسرح المحكى بمهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء فى دورته الـ31 يشمل عروضًا لكل من عز الأسطول، نسمة محجوب، مجموعة التشيللو state of hermony، فايا يونان، أوركسترا القاهرة السيمفونى، فريق وسط البلد، نادية مصطفى، هانى شاكر، سيمون، هشام عباس، مني بوركهارد، مصطفى حجاج، مصطفي شوقى، غالية بن على، نجوم الأوبرا للموسيقى العربية بقيادة المايسترو محمد الموجى، على الحجار، كورال كلية التربية الموسيقية، عزيز مرقة، سعيد الارتيست، وليد توفيق، هشام خرما، لينا شاماميان، المنشد أحمد العمري، الشيخ ياسين التهامي، عبير نعمة مع الفنان محمد محسن بمصاحبة سينى سيمفونى أوركسترا بقيادة المايسترو أحمد عويضة، نسمة عبدالعزيز، مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو عمرو سليم والفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر، كورال مركز تنمية المواهب، الموسيقار عمر خيرت بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجى، إضافة إلى عروض لفرق دولية بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية.

ويعد مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء، من تنظيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار.