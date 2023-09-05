شكرا لقرائتكم خبر عن رنجة على الهواء.. أكلة جمعت صاحبة السعادة وماجد الكدوانى (فيديو) والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية لبرنامج صاحبة السعادة الذى تقدمه الإعلامية إسعاد يونس، فيديو جمعها بالنجم ماجد الكدوانى خلال أكلهما "رنجة" خلال إحدى حلقات البرنامج، وهى الأكلة التى يعشقها الكدوانى.

وحكى الفنان ماجد الكدوانى، بعض المواقف التى جمعته بالفنانة إسعاد يونس، قائلا :"كنت ذاهب للحديث مع إسعاد يونس فوجدها تأخذنى إلى المطبخ وكمية طواجن ورنجة وبصل فكانت مفاجأة بالنسبة لى ولم أغضب منك على الإطلاق".

وأضاف ماجد الكدوانى، خلال برنامج صاحبة السعادة، المذاع على قناة دي إم سى :"الفسيخ الحاجة الوحيدة اللى لا أعرف متى أشبع منها".

وتابع ماجد الكدوانى، متحدثا عن إسعاد يونس :"أكلنا عيش وملح مع بعض ".