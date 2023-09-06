شكرا لقرائتكم خبر عن نسمة محجوب ولينا شاماميان الليلة على مسرح محكى القلعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحيى المطربة نسمة محجوب حفلا غنائيا الليلة الأربعاء 6 سبتمبر بمحكى القلعة ضمن فعاليات مهرجان القلعة الدولى للموسيقى والغناء وتبدأ فقرتها الساعة الثامنة مساء وتقدم باقة من أعمالها التي نالت شهرة منها يا محروسة، كل شمس وليها ضل، على طبيعتى، يا غاوى هروب، مستغربة، ليالى اوجينى، عابر سبيل بالإضافة إلى عدد من الأعمال الغربية وفى الساعة العاشرة مساء تشارك المطربة السورية لينا شاماميان للعام الثانى على التوالي في مهرجان القلعة وتقدم باقة مميزة من أعمالها الخاصة بجانب عدد من المؤلفات الشهيرة منها بالي معاك، هالأسمر اللون، على موج البحر، هنعيش ونشوف وغيرها

برنامج فعاليات مسرح المحكى بمهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء فى دورته الـ31 شمل عروضًا لكل من عز الأسطول، نسمة محجوب، مجموعة التشيللو state of hermony، فايا يونان، أوركسترا القاهرة السيمفونى، فريق وسط البلد، نادية مصطفى، هاني شاكر، سيمون، هشام عباس، مني بوركهارد، مصطفى حجاج، مصطفي شوقى، غالية بن على.

وكذلك نجوم الأوبرا للموسيقى العربية بقيادة المايسترو محمد الموجى، على الحجار، كورال كلية التربية الموسيقية، عزيز مرقة، سعيد الارتيست، وليد توفيق، هشام خرما، لينا شاماميان، المنشد أحمد العمري، الشيخ ياسين التهامي، عبير نعمة مع الفنان محمد محسن بمصاحبة سيني سيمفوني أوركسترا بقيادة المايسترو أحمد عويضة، نسمة عبدالعزيز، مدحت صالح بمصاحبة عازف البيانو عمرو سليم والفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو أحمد عامر، كورال مركز تنمية المواهب، الموسيقار عمر خيرت بمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة بقيادة المايسترو ناير ناجى، إضافة إلى عروض لفرق دولية بالتعاون مع قطاع العلاقات الثقافية الخارجية.

ويعد مهرجان قلعة صلاح الدين الدولي للموسيقى والغناء، من تنظيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر ، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار