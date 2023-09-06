شكرا لقرائتكم خبر عن Mission: Impossible 7 لـ توم كروز يحقق 560 مليون دولار عالميًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصلت إيرادات فيلم الأكشن والحركة الشهير Mission: Impossible 7 للنجم العالمي توم كروز، إلى 560 مليونًا و247 ألف دولار منذ طرحه يوم 12 يوليو الماضى، ووصلت مدة الفيلم إلى ساعتين و43 دقيقة، العمل طرح تحت اسم Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One.

وأنقسمت إيرادات الفيلم الجديد Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One بين 170 مليونًا و547 ألف دولار في دور العرض الأمريكية، و389 مليونًا و700 ألف دولار في دور العرض حول العالم.

هذه هي المرة الأولى التي تنقسم فيها مهمة من سلسلة Mission: Impossible على فيلمين، وهو ما سيحدث بسبب تعقيدات التقلبات الدرامية في القصة، حيث أكد كروز قائلا: "حجم هذين الفيلمين ملحمي بكل معنى الكلمة"، ويشرح المخرج كريستوفر ماكوري "كنا نعلم أنه إذا كنا سنقوم بمغامرة كبرى بإصدار القصة في جزئين، فيجب على هذه المهمة أن تتفوق على الأجزاء السابقة بالكامل، هذا هو المستوى الذي نطمح إليه".

تدور أحداث الجزء الأول MISSION: IMPOSSIBLE - DEAD RECKONING حول إيثان هانت (توم كروز) الذي ينطلق هو وفريقه في مهمة مليئة بالمخاطر لإنقاذ البشرية من سلاح مرعب جديد قبل أن يتم الاستيلاء عليه من قبل الأشخاص الخطأ، في هذه المهمة عليه أن يتخذ القرار الصعب بالاختيار بين أحبائه أو نجاح المهمة.

بجانب توم كروز، يعود نجوم من الأجزاء السابقة لتمثيل أدوارهم في الفيلم، بما في ذلك فريقMISSION: IMPOSSIBLE سيمون بيج وفينج رامس وهايلي أتويل، مع ريبيكا فيرجسون، هنري تشيرني، فانيسا كيربي وفريدريك شميدت، تحت قيادة المخرج كريستوفر ماكوري الذي قدم سابقاً فيلمين ضمن السلسلة ويعد هذا فيلمه الرابع مع توم كروز كمخرج، بجانب مشاركته في كتابة السيناريو مع بروس جيل وإريك يندرسن.