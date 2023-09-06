شكرا لقرائتكم خبر عن جمال عبد الناصر يكتب: مهندس الكوميديا الذي أحبه عبد الناصر وكرمه السادات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في مثل هذا اليوم 6 سبتمبر ولد الفنان العظيم فؤاد المهندس الذي أراه هو مهندس الكوميديا في جيله، فقد استطاع أن يصنع شكلا كوميديا في مسرحه يختلف عما كان يقدم قبله، ولا شك أنه استفاد من تجارب سابقيه وكان الريحاني مثله الأعلى.

ولو تحدثنا عن فؤاد المهندس فنحن نتحدث عن الأستاذية في الفن والشمولية في الموهبة والذكاء والكاريزما علي الشاشة والمسرح والتليفزيون، ومازال مهندس الكوميديا تاركًا مساحة كبيرة من الفراغ فى مدرسة الكوميديا فقد أسس هذا العملاق مدرسة خرج منها العديد من النجوم منهم شويكار وعادل امام وشريهان وسناء يونس ومحسن محيى الدين ومحمد أبو الحسن وشيرين.

الفنان فؤاد المهندس أكثر فنان جاء فى تاريخ الفن المصرى شمولاً فهو من كبار الفنانين المخضرمين الذين مثلوا فى المسرح والسينما والتليفزيون والمذياع، كما كان له برنامج إذاعى اجتماعى يومى "كلمتين وبس" عبر أثير إذاعة البرنامج العام منذ 1968 يسلط بها الضوء على سلبيات المجتمع المصرى على لسان سيد أفندى، كما أنه ترك كمًا كبيرًا من الأغانى فى أفلامه ومسرحياته، وتميز فى التليفزيون بتقديم أعمال كثيرة للأطفال أشهرها فوازير عمو فؤاد فى شهر رمضان والتى لاقت نجاحًا كبيرًا ويكون جمهوره الأول فيه الأطفال بالثمانينيات والتسعينيات عندما قدم فوازير عمو فؤاد، كما قدم مسرحيات كثيرة للأطفال منها هالة حبيبتى.

قدّم جيلاً كوميديًا من الطراز الرفيع، وكان عادل إمام هو ابنه البكر كما كان يحلو له دائمًا أن يناديه، ولم يبخل بالوقوف خلف تلميذه فى عدد من أفلامه لذا استحق اللقب الذى يطلقه عليه الجميع بلا استثناء الأستاذ، ومن أشهر الشخصيات التى قدمها شنبو فى المصيدة وفيفا زلاطا.. وهو الزوج المغلوب على أمره محمووود فى ساعة لقلبك، وهو البغبغان فى عيد ميلاد أبو الفصاد.

كان الرئيس جمال عبد الناصر يحبه جدا وطلب منه تقديم ساعة لقلبك في عيد الثورة ، كما حضر له مسرحياته ومنها مسرحية " الوصية في الحفل الذي أقيم بمناسبة الاحتفال بعيد الشرطة والمسرحية كانت من فصل واحد تسبق سهرة مع أغنية لأم كلثوم، وحينما رفضت رؤساء الدول العربية اتفاقية كامب ديفيد واتخذوا قرارا بمنع عرض أي أفلام أو أعمال لفؤاد المهندس وقف السادات مع المهندس وكرمه، وأضطر المهندس لقبول فوازير "عمو فؤاد رايح يصطاد"، والتي أذيعت في شهر رمضان في الثمانينيات، ورغم رفضه للمشاركة في مثل هذه الأعمال، حيث رأى الفوازير عملاً يتسول به الرزق على حساب كرامته، وللمفارقة أنها نجحت وعوضت الفنان الراحل ماديا كثيرا عما فقده.