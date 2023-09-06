شكرا لقرائتكم خبر عن نسمة محجوب: أنتظر مهرجان القلعة كل عام وأشعر بالثقة على المسرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلتقى الفنانة نسمة محجوب جمهورها في مهرجان القلعة الدولى للموسيقى والغناء الـ 31 في الليلة الـ 12من فعاليات المهرجان وذلك، اليوم الأربعاء، حيث قالت في تصريح لـ"الخليج 365" إنها تحب مهرجان القلعة للموسيقى والغناء، وتنتظره من العام للعام.

وأوضحت نسمة محجوب أن الجمهور يريدون الغناء والرقص، ويأتون للفنان فى وقت مبكر، وله شعور خاص، مشددة على أنها تحس بمشاعر متضاربة عند ظهورها على المسرح، قائلة: "برتاح على المسرح أكثر من اختلاطى بالناس فى الحياة العادية، بحس بثقة وببقى أنا وبس.

ويعد مهرجان قلعة صلاح الدين من تنظيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار.