شكرا لقرائتكم خبر عن مشغولة وعم بعمل تبولة.. 3 مطربات غنين للأكلة اللبنانية.. تعرف عليهن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكلة التبولة الشعبية التي اشتهرت بها لبنان كانت محور لثلاث اغنيات غنتها ثلاث مطربات هن : صباح ونجاح سلام ونزهة يونس شقيقة الفنانة هيام يونس التي يعرفها المصريون بأغنيتها الشهيرة وهي طفلة "أصحى يا نايم صح النوم.. إحنا بقينا في شهر الصوم"، التي غنتها في فيلم " قلبي علي ولدي " للمخرج هنري بركات، وبطولة زكي رستم وكمال الشناوي وشكري سرحان وسميحة أيوب .

نزهة يونس شقيقة هيام يونس غنت للتبولة أغنية شهيرة هي " مشغولة وعم بعمل تبولة " ، كما غنت نجاح سلام للتبولة في أغنية شهيرة لها تقول فيها " ميل يا غزيل .. يا غزيل ميل .. ميلك ميوله .. قيلك قيوله .. نسقيك فنجان قهوة ونعملك تبولة .."

غنت أيضا صباح قائلة : عالتبولة التبولة عالتبولة .. شغل ايدينا الحلوة هالتبولة ذوقك طيب يا هند ودوقي شوية .. شو ناقصها وشو بدها بسرعة قولي كتير منيحة ومعقولة هالتبولة كبة كبيبة حطوها.."

نجاح سلام مغنية وممثلة لبنانية مصرية مشهورة، عُرفت من خلال أدائها العديد من الأغاني الوطنية والابتهالات الدينية، محققةً شهرةً واسعة ، وكانت علامة فنيّة استثنائية في لبنان ومصر والوطن العربي بشكلٍ عام، وساهمت منذ بداياتها في نشر الأغنية اللبنانية الأصيلة، واشتهرت بأغانيها الوطنية لمختلف البلاد العربية.

وتلقت دعمًا كبيرً من والدها الملحن الشهير محي الدين سلام، لتنطلق مسيرتها الفنية التي امتدت لأكثر من خمسة عقود متتالية مليئة بالنجاحات والإنجازات الكبيرة، وتابعت بعدها بغناء الموشحات والابتهالات الدينية. لا يزال اسمها يُذكر مع كبار النجوم، ولا تزال أعمالها خالدة في ذاكرة كل من سمع صوتها الفريد، حيث حصلت خلال مسيرتها الفنية على العديد من الألقاب ومنها “صوت العرب”، و”المطربة الفدائية”، و”ساحرة العرب”، و”عاشقة مصر”.