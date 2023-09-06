مفاجأة جديدة من محمد إمام والجمهور يتفاعل

فاجأ النجم محمد إمام جمهوره بصورة من كواليس تصوير أحدث أفلامه الذي تم تغيير اسمه مرات عدة منذ بدء العمل عليه.

ويبدو أن فريق عمل الفيلم اتفقوا على اسم "اللعب مع العيال"، بعد تغييره للمرة الثالثة، حيث كان في البداية "الأستاذ" ثم "علام عام" والآن "اللعب مع العيال"، ومن المقرر أن يُعرض في صيف 2024.

ولم يظهر محمد إمام في الصورة، بل كان جالساً على الأرض وكأنه متعَب، وأرفق الصورة بتعليق: "توكّلنا على الله، فيلم كبير مع أكبر المخرجين، اللعب مع العيال، مفاجأة 2024 إن شاء الله".

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع الصور، ونالت إعجاب الآلاف من محبيه الذين تفاعلوا بكثافة مع الصورة وأشادوا بأعماله السينمائية وموهبته الفذّة، متمنين له المزيد من النجاح.

فيلم "اللعب مع العيال" هو التعاون الأول بين محمد إمام والمخرج شريف عرفة، بعد سلسلة نجاحات حققها الأخير مع والده النجم عادل إمام، والتي بدأت عام 1991 بفيلم" اللعب مع الكبار".

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