عمرو اديب يتصور ردة الفعل التي كان سيتعرض لها لو ارتدى الثوب السعودي مثل بنزيما!

كتب امير فتحي في الأربعاء 6 سبتمبر 2023 12:54 مساءً - علق الإعلامي المصري عمر أديب، على ظهور الفرنسي كريم بنزيما لاعب نادي الاتحاد، وهو يرتدي الزي السعودي خلال الحفل المقام لإجراء قرعة كأس العالم للأندية.

وأثار الإعلامي المصري، جدلًا على مواقع التواصل الاجتماعي بمقارنة نفسه باللاعب الفرنسي في تغريدة نشرها عبر منصة “إكس”، مشيرًا إلى أنه لو كان هو من ارتدي الثوب السعودي مثل بنزيما لسمع اتهامات بالعمالة والبيع.

​​​​​وكتب أديب: “طبعا انا لو كنت لبست التوب السعودي وحضرت أي حاجة في المملكة كانت الدنيا حتتقلب واسمع اتهامات العمالة والبيع”.

وأضاف: “أما أخونا بنزيما عادي جدا لا حد من بره ولا من بلده قاله بم.. بصراحة فيه حالة غريبة اليومين دول.. وعلى العموم هي فرصه برضه ألبس توب الكام يوم الجايين إما أروح المملكة مريح ومشرف”.

وكان بنزيما قد حضر قرعة المونديال في جدة يوم الثلاثاء مرتديا الثوب السعودي التقليدي.