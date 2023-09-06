شكرا لقرائتكم خبر عن تلميذى البكر.. الكوميديا وحب الفن يجمعان فؤاد المهندس بعادل إمام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلميذي البكر.. بهذه الجملة تحدث الفنان الكبير فؤاد المهندس الذي نحيي اليوم ذكرى ميلاده عن علاقته بالزعيم عادل إمام، وكيف توطدت العلاقة بينهما بعدما أعطى المهندس الفرصة الأولى لعادل إمام في مسرحية "أنا وهو وهي"، التي فتحت له المجال بعد ذلك في أن يشبه أستاذه ويصبح أحد أهم نجوم الكوميديا في تاريخ الفن المصري.

شارك الفنان عادل إمام في بداية حياته الفنية مع الأستاذ في مسرحيات: "أنا وهو وهي، حالة حب، أنا وفين وأنت فين"، وقال عنه إنه تم اختياره لدور "دسوقي" في "أنا وهي" من بين 20 متقدمًا آخر، وأنه بعد المشاركة في الدور اشتغل على نفسه بكثرة واجتهد حتى أصبح نجما يحمل أفلاما ومسرحيات باسمه.



كواليس-فيلم-خمسة-باب

وبعد مرور السنوات شارك فؤاد المهندس هو الآخر مع عادل إمام بعد نجاح الأخير الكبير في أعمال منها: "خلي بالك من جيرانك "، وفيلم "خمسة باب"، وفيلم "زوج تحت الطلب".

يذكر أن فؤاد المهندس من مواليد 6 سبتمبر عام 1924، كما قدم ما يقرب من 70 فيلمًا سينمائيًا، كما كان معروف عنه حب الأطفال، لذا دومًا ما بحث عن عمل يلتقى به بالأطفال، وكانت بدايته مع الأعمال الموجهة للأطفال فى مسرحية (أنا فين وأنت فين) بأغنية (رايح أجيب الديب من ديله)، وبعدها توالت الأغنيات بالأعمال الفنية، حيث قدم العديد من الأغنيات للأطفال، وقدم للأطفال المسرحية الكوميدية (هالة حبيبتى) التى أوضحت سوء المعاملة التى يلقاها الأطفال فى الملاجئ، وقد حالفه التوفيق بعد ذلك بعد مشوار فني طويل مع الأطفال بتقديم (فوازير عمو فؤاد) التى كان يتابعها كل الأطفال فى مصر والعالم العربى.