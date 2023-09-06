شكرا لقرائتكم خبر عن طارق الشناوي: لائحة الأجور مفبركة والقوائم موجودة منذ زمن ولها منطق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علّق الناقد الكبير طارق الشناوى على لائحة الأجور المزعومة التى تداولها عدد كبير من صناع الدراما ولاقت ردود فعل غاضبة من قبل الكثير من الشعب المختلفة، وقال: "اللائحة مفبركة وواضح أنها غير معتمدة.

وتساءل الناقد طارق الشناوى، عن أسباب رفض الكثير من العاملين فى الصناعة لفكرة التصنيف رغم أن الفن طول عمره مصنف، بل الحياة بشكل عام مصنفة.

وأردف: "التصنيف فكرة مشروعة موجودة فى الفن من زمان، فهل كانت فاتن حمامة تتقاضى فى الخمسينيات نفس أجر زهرة العلا بالتأكيد لا، كذلك كانت فاتن تتقاضى 5 آلاف بينما شادية 4 آلاف، وكذلك إذا قارنَّا بين أجر رشدى أباظة وعمر الحريرى، فالأول يتفوق على الثانى بكل تأكيد".

وأضاف: "يبدو أن الخلاف كان بسبب أن القائمة المزعومة جاءت بالأسماء، لكن لو حذفنا الأسماء وقلنا ده بيحصل، الإجابة نعم بيحصل ، بس ممكن نختلف في الأسماء".

وحكى الناقد طارق الشناوى عن تجربته مع قوائم نجوم الزمن الجميل، قائلا: "أنا شفت القوائم دى بعينى فكان الأعلى أجرا ( عبد الوهاب – الموجى – بليغ – السنباطي ) فتلك القوائم موجودة ومنطقية، ربما الإعلان عنها سبب حساسية بين العاملين فى الصناعة".