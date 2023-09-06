شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة عم الفنان الشاب طه دسوقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الفنان طه دسوقي عن وفاة عمه محمد دسوقي جنيدي، وذلك من خلال حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث نشر: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفى إلى رحمة الله عمي /محمد دسوقي جنيدي، أرجو الدعاء له بالرحمة والمغفرة".

يذكر أن طه دسوقي فاز مؤخرا بجائزة أفضل ممثل صاعد بتصويت الجمهور من مهرجان الدراما في نسخته الثانية التي أقيمت مؤخرا في مدينة العلمين الجديدة، مناصفة مع كل من: عمر الشريف، والفنان عصام عمر.

حيث تألق طه دسوقي في موسم دراما رمضان 2023، من خلال دوره في مسلسل "الصفارة"، بطولة النجم أحمد أمين، إذ جسد دور شقيقه خلال أحداث العمل.

مسلسل الصفارة بطولة أحمد أمين، طه دسوقى، آية سماحة، سامية الطرابلسي، حاتم صلاح، محمد رضوان، محمود البزاوى، إنعام سالوسة، ماريا أسامة، رانيا عبد الناصر، وليد عبد الغنى، ولاء قداح، وظهور خاص محمود البزاوى وسامية الطرابلسى ومحمد رضوان وضيوف الشرف حسن عبد الفتاح، محمد طعيمة، والعمل تأليف ورشة كتابة تضم سارة هجرس وشريف عبد الفتاح وعبد الرحمن جاويش وإخراج علاء إسماعيل وإنتاج ميديا هب سعدي جوهر.