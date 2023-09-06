شكرا لقرائتكم خبر عن الناقد نادر الرفاعى عن تصنيف الفنانين وأجورهم: منطق عالمى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علّق الناقد نادر الرفاعى على لائحة الأجور المزعومة التى تداولها عدد كبير من صناع الدراما ولاقت ردود فعل غاضبة من قبل الكثير من الشعب المختلفة، حيث قال بدون إعلان القائمة تطبق سواء كانت مفبركة أم لا.

وأضاف الرفاعى: "المخرج صلاح أبو سيف كان أجره أكبر من حسن الصيفى، ونيازى مصطفى كان أجره عالى جدا لان نجوم كبار عملوا معه فى أفلامه.. وده منطق العالم كله" وبالتالي التصنيف موجود منذ زمن رغم حقيقة أن الوثيقة المتداولة حاليا مفبركة.

وأضاف: محمود حميدة له تصريح معروف فى أحد البرامج، إذ قال فى فيلم الإمبراطور أنا وأحمد زكى أجرنا كان 102 ألف جنيه هو 100 ألف وأنا ألفين جنيه".

وكان المنتج أحمد عبد العاطى علق على اللائحة قائلا: "المشكلة أن هذه الليستة المتداولة مجهولة المصدر وغير معلوم من الذى نشرها بين الناس وأنا بصفتى أحد صناع الدراما والسينما بمصر أؤكد على رفضى لهذه القائمة واشارك كل فنانى مصر رفضها، وأؤكد أن اجتماعاتنا مع الشركة المتحدة لم تضمن أبدا استعراض لأية اشكال من التصنيفات للسادة الفنانين بل كانت دائماً من أجل التشاور والعمل على النهوض بالصناعة والفن المصرى بما سينعكس حتماً على كل الصناع.

وتابع: "من ناحية أخرى من المؤكد والبديهى أن كل صناعة لابد لها من ضوابط ومعايير تنظمها خصوصا فى ظل متغيرات عديدة قد حدثت فى الأعوام القليلة الماضية والفنان سواء امام الكاميرا أو خلفها هو بكل تأكيد أحد الأركان الرئيسية والأساسية لهذه الصناعة ومن الواجب على الجميع سواء الجهات الإنتاجية أو الفنانين أن يتعاونوا سويا من أجل الحفاظ على هذه الصناعة العريقة والحفاظ على ريادتها ومكانتها".