شكرا لقرائتكم خبر عن محمود حميدة مفاجأة حفل ختام مهرجان المسرح التجريبى الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت اللجنة العليا لمهرجان القاهرة الدولى للمسرح التجريبى فى الدورة الثلاثين، برئاسة الدكتور سامح مهران أن النجم الكبير محمود حميدة سيكون مفاجأة حفل ختام الدورة الحالية، والتى تقام يوم الجمعة المقبل فى تمام الساعة الثامنة مساء بالمسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

وسيقوم حميدة بتقديم فقرة مسرحية صغيرة خلال الحفل، وذلك تقديرًا من إدارة المهرجان لمسيرته الفنية الكبيرة والممتدة، وكونه من أصحاب الموهبة الكبيرة فى سماء الفن المصرى، الذى خلد اسمه فى ذاكرة الجمهور المصرى والعربى، ورحب الفنان الكبير محمود حميدة، بالمشاركة فى حفل ختام المهرجان لهذا العام، نظرا لقيمة المهرجان التاريخية بين المهرجانات المسرحية العالمية، وكونه يحظى بتقدير كبير من جانب المسرحيين المصريين والأجانب على السواء.

محمود حميدة، واحد من أهم نجوم السينما المصرية والعربية في العقود الأخيرة، عُرف بثقافته وحُبه للقراءة خاصةً قراءة أشعار فؤاد حداد، قام بأداء العديد من الأدوار في السينما، وبدأ مشواره الفني بالعمل في مسلسلات تليفزيونية من أشهرها مسلسل أبيض وأسود أمام الفنان الراحل صلاح ذو الفقار، ثم انطلق في عالم السينما، وشارك أيضًا في أعمال إذاعية ومسرحية، ونال العديد من الجوائز في مشواره الفني.

ومن المقرر أن يقوم بإخراج حفل ختام مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، المخرج هاني عفيفي، والذي سيقدم فقرة فنية مدتها 10 دقائق، ويختتم الحفل بإعلان أسماء الفائزين بجوائز الدورة الثلاثين من المهرجان، ومن المقرر أن تقوم وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني والدكتور سامح مهران رئيس المهرجان بتسليم الجوائز على الفائزين.

ومهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي، أحد أقدم المهرجانات الدولية المتخصصة في إعطاء الفرصة لتقديم العروض المسرحية التجريبية من كل دول العالم، ويهدف المهرجان إلى خلق حالة من التواصل والحوار بين مختلف الشعوب والجماعات، إضافة إلى تعريف الجمهور في مصر والمنطقة العربية بأحدث التيارات في المشهد المسرحي، وإتاحة نافذة يطل منها المسرحيون حول العالم على أحدث تطورات المشهد المسرحي في مصر والبلاد العربية.