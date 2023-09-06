شكرا لقرائتكم خبر عن وليد توفيق فى ندوة الخليج 365: مهرجان القلعة جعلنى أشعر بعدم غيابى عن مصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب النجم اللبناني وليد توفيق عن سعادته البالغة لمشاركته في مهرجان القلعة، قائلا في ندوته بـ ”الخليج 365” إن حسن استقبال الجمهور المصرى العظيم لى جعلنى أشعر أنى لم أغب لمدة خمس سنوات عن الجمهور المصرى.

وأضاف أن انتشار "كوفيد كورونا" والثورات جعل من الصعب إقامة حفلات لافتا إلى أنه يعشق مهرجان القلعة الذى يعتبره من المهرجانات القيمة التي لا تقل عن المهرجانات الكبيرة مثل جرش وقرطاج



تكريم وليد توفيق

كما ذكر وليد توفيق: "بصراحة استمتعت بوجودى ضمن مهرجان القلعة الذى اعتبره قيمة فنية كبيرة وتشرفت بالمشاركة به، وأتمنى أن أشارك فيه كل عام".



تكريم وليد توفيق



تكريم وليد توفيق

تكريم وليد توفيق