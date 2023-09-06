شكرا لقرائتكم خبر عن عمر خيرت فى حفل ختام مهرجان القلعة غدًا.. و"الحياة" تنقله حصريًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بعد أسبوعين من نقل قناة الحياة لمهرجان القلعة للموسيقى والغناء في دورته الـ 31، يسدل المهرجان الستار على هذه الدورة بحفل عالمي يحييه الموسيقار الكبير عمر خيرت، يُنقل على الهواء مباشرة على قناة الحياة يوم غد الخميس في تمام الساعة الثامنة مساءً.

من المقرر أن يحضر الحفل، الآلاف من جمهور خيرت، وذلك للاستمتاع بموسيقاه التي يقدمها ومن بينها "قضية عم أحمد"، "فيها حاجة حلوة"، "اعدام ميت"، وغيرها من الموسيقى التي قدمها على مدار مشواره الفني.

يذكر أن قناة "الحياة" تنقل فعاليات الدورة الـ31 من مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء بشكل يومي على الهواء مباشرة، ومن أهم الحفلات التي نقلتها الحياة، هاني شاكر، مدحت صالح، علي الحجار، هشام عباس، شيخ المنشدين ياسين التهامي وغيرهم من الحفلات التي حققت نجاحا ورواجا كبيرا عبر السوشيال ميديا.