شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على العروض المشاركة بمهرجان المسرح العربى فى دورته 39 قبل انطلاقه والان مع تفاصيل الخبر
ويشارك بالمهرجان ثمانى عروض مسرحية وهى: العرض المسرحى" مع الشغل والجواز " من إخراج عبد الباري سعد ، وعرض " الخروج عن النص " من إخراج أحمد عباس، وعرض " حتي يطير الدخان " من إخراج كريم حمدي ، وعرض " واحد في واحد يساوي صفر " من إخراج أحمد حسن ، وعرض " يارب بنت " من إخراج عبد الرحمن عامر، وعرض " الثامن من كل أسبوع " من إخراج عبد الرحمن دربكة ، وعرض " المحطة " من إخراج عبد الله صابر.
وكانت قد أقيمت الدورة الـ 38 من المهرجان فى شهر سبتمبر من العام الماضي، وتشكلت لجنة تحكيمه من المهندس حسام صالح المدير التنفيذى للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، السيناريست مريم ناعوم، المخرج تامر محسن، المخرج إبراهيم فخر، السيناريست نادر صلاح الدين، المنتجة سالي والي، المخرج محمد سعيد عبد الملك، المخرج أحمد صالح، المخرج احمد سمير فرج، الدكتورة إنجي البيستاوى، الدكتور أيمن الشيوى، الدكتور ياسر علام، الدكتور محمود سامى، الدكتورة إيمان حسنى.
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