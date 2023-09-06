شكرا لقرائتكم خبر عن هاني فرحات: لو أصبحت نقيبًا للموسيقيين هفشل.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال المايسترو هاني فرحات مدير مهرجان الموسيقي العربية خلال ندوة الخليج 365، إنه لا يعتقد أنه يصلح ليكون نقيبا للموسيقيين، لأن دور النقابة دور خدمي وليس علمي، وأن أعلم ما تعلمته للناس، ربنا كرمني وكنت محظوظ أني اتعلمت ولهذا أعلم الناس هو هدفي ومستوى من العطاء لكن لو أصبحت نقيبا للموسيقيين هفشل جدا.

وكان الخليج 365، قد كرم الموسيقار هانى فرحات في ندوة فنية تحدث فيها فرحات عن رئاسته لمهرجان الموسيقى العربية في دورته الـ 23، حيث لفت إلى أنه حتى الآن لم يتم حسم العديد من الأمور الخاصة بالدورة منها أسماء النجوم الذين يحييون حفلات المهرجان على أن يتم الإعلان عن الأسماء خلال الفترة المقبلة.

وكان الموسيقار هانى فرحان قد قاد الفرقة الموسيقية المصاحبة للنجمة أنغام في حفلها بمهرجان العلمين الجديدة، حيث قدمت أنغام العديد من الأغانى القديمة والحديثة منها "مجبش سيرتى" و"ولا دبلت" و"هو نفس الشوق" و"سيبك انت" و"روحى" و"حبيتك" و"لوحة باهتة" و"عمرى معاك" و"عشان أرضيك"، وسط تفاعل كبير من الجمهور وأكتبلك تعهد.

كما منحت جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية (ساسيىرو)، برئاسة الدكتور مدحت العدل، العضوية الفخرية للموسيقار والمايسترو هاني فرحات.