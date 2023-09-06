شكرا لقرائتكم خبر عن نوستالجيا.. عرض جزائرى عن عبثية علاقة الإنسان بالآخر ضمن عروض "التجريبى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت فرقة "تعاونية مسرح النقطة" الجزائرية، العرض المسرحي "نوستالجيا" للمخرج لخضر منصوري، على خشبة مسرح الفلكي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، وهى تنتمي إلى المسرح العبثي الذي يطرح أسئلة تبحث عن متعة الإنسان وعلاقته بالآخر، وذلك ضمن عروض المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي في دورته الثلاثين برئاسة الدكتور سامح مهران، وبحضور لجنة تحكيم المسابقة الرسمية.

وعرض "نوستالجيا"، مأخوذ عن نص "قصة دببة الباندا التي يرويها عازف السكسوفون الذي له خليلة بفرانكفورت" لـ ماتيي فيسنيك، إنتاج: تعاونية مسرح النقطة –2023، سينوغرافيا وإخراج: لخضر منصوري، تمثيل: أسماء شيخ، فتحي مباركي، مساعد المخرج: عبد الله بهلول، تصميم الإنارة: مختار موفق، إبداع موسيقي: أمين دهان، التسجيل الصوتي: ربا الحلبي.

ويدور العرض حول قصة فنان يصارع العتمة ليومياته الكئيبة، يستيقظ ذات صباح بصحبة شابة مجهولة، عاجزا عن تذكر ما حدث له في الليلة السابقة، هي حكاية لقاء غير متوقع، محدودة الزمن (7 ليالٍ) وتدور كامل أحداثها في فضاء شقة، هي قصة عن اتفاق بعيد الاحتمال بين كائنين مضيئين وغامضين في الوقت نفسه، يحاول كل منهما التعرف على الآخر، ويخوضان سوياً تجربة الحب والحياة.

من هنا ينطلق العرض في رحلة البحث عن المعنى ولفهم الأشياء بالنسبة لهذا الفنان الذي يبحث عن العرفان، وفيما يجتاحه فيضان من الذكريات الحية أو المفبركة ممزوج بشعور بالحب المتبادل بين كائنين يتعلمان التقرب من بعضهما خلال سبع ليال، سيتيقن أكثر بأن هذه المرأة تمنحه الرغبة في حب الحياة.. لكن هل هذا هو الحال فعلا؟