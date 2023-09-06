شكرا لقرائتكم خبر عن ابنة أسامة أنور عكاشة: "الإسكندرانى" استكمال لرحلة بحث والدى فى الهوية المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الإعلامية نسرين أسامة أنور عكاشة إن الوحيد الذي حصل على موافقة الأسرة وحقوق تنفيذ وإنتاج فيلم الإسكندراني هو المخرج الكبير خالد يوسف.

وحول اختيار يوسف للفيلم قالت إنه كان قد قرأ عنه وهاتفها وطلب منها الحصول على حقوق العمل، ووافقت وهو ما تحقق بالفعل.

وأضافت أنه يوجد سيناريو بالفعل كتبه والدها الراحل الكبير أسامة أنور عكاشة ولكن خالد يوسف سيضع رؤيته، وسيتم تحديث لزمن أحداث العمل لتواكب الزمن الجاري.

وعن العمل قالت إنه سيكون استمرارا لرحلة والدها في البحث في الهوية المصرية كما اعتاد فى أعماله ورحلة خالد أيضا فى نفس التوجه. وكان خالد يوسف قد عبر لها عن سعادته بالذهاب فى رحلة درامية جديدة في عالم من صناعة أبيها.