شكرا لقرائتكم خبر عن راغب علامة يختتم جولته الغنائية فى أمريكا بحفل فى هيوستن 15 سبتمبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يختتم النجم اللبنانى راغب علامة جولته الغنائية فى أمريكا فى هيوستن يوم الجمعة 15 سبتمبر الجارى، وذلك بعد نجاح حفله الأول في واشنطن والثانى في ديترويت، والذى حضرهما عدد كبير من جمهوره من مختلف الجنسيات، كما يحيى حفله الثالث فى ميامى 8 سبتمبر.

وتألق النجم راغب علامة خلال حفله بمهرجان العلمين بعدد كبير من أغانيه القديمة والحديثة، منها "بعشقك والحب الكبير وتعاليلي وفي كتير حلوين وقلبي عشقها ونسيني الدنيا وأنا اسمي حبيبك وافتكرك وأنت ناسيني وطب ليه كدة"، ورفع شعار كامل العدد.

ووجه النجم راغب علامة التحية للشاعر هانى عبد الكريم خلال حفله بمهرجان العلمين، وقال: "هاني كتبلي أغنية صعب تغيب عن عيني من أجمل اغاني حياتي، وارتدي راغب خلال الحفل نضارة ولوك جديد".

وقال النجم راغب علامة خلال صعوده على المسرح بمهرجان العلمين، إنه يشكر الشركة المتحدة على مجهودها في المهرجان، ويسعدني أن أكون وسط جمهوري وهنغني كل حاجة جديدة وقديمة.