شكرا لقرائتكم خبر عن "الحياة" تذيع اليوم حفل نسمة محجوب ولينا شاماميان من مهرجان القلعة.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

ومن المُقرر أن تشارك الفنانة نسمة محجوب وفرقتها، والفنانة لينا شاماميان وفرقتها في فعاليات حفلات اليوم من مهرجان القلعة.

ويشهد مهرجان القلعة الدولي للموسيقى والغناء في دورته الـ31 إقبالاً جماهيريًا كبيرًا لحضور فعاليات الحفل.

وأذاعت شبكة تليفزيون الحياة حفل افتتاح مهرجان القلعة للموسيقى والغناء بمشاركة الفنانة فايا يونان، والنجم مدحت صالح، كما أذاعت "الحياة" حفل الفنانة نادية مصطفى والفنان هاني شاكر، والفنان علي الحجار، وهي الحفلات التي تصدرت بها تريند موقع التواصل الاجتماعي "إكس" - تويتر سابقًا.