مهرجان الإسكندرية السينمائي يكرم حنان مطاوع في دورتة الـ39

قررت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة تكريم النجمة "حنان مطاوع" بالدورة الـ39 للمهرجان والمقرر إقامتها خلال الفترة من 3 إلى 8 أكتوبر المقبل.

ومن جهته أكد الأمير أباظة أن تكريم حنان مطاوع جاء تقديرا لتميزها الفني والأدوار المهمة التي قدمتها سواء بأعمال سينمائية أو درامية ، يذكر أن الممثلة المصرية حنان مطاوع، ولدت فى القاهرة، وتخرجت من المعهد العالي للفنون المسرحية، وبدأت العمل في مجال التمثيل منذ عام 2001 من خلال مسلسل (حديث الصباح والمساء)، وتوالت بعدها نشاطاتها الفنية بين السينما والتيلفزيون، ومن أعمالها السينمائية: (إوعي وشك، الغابة، هليوبوليس، صياد اليمام)، وقدمت من المسلسلات (محمود المصري، الست اصيلة، لا أحد ينام في الإسكندرية).

جدير بالذكر أن مهرجان الإسكندرية يقام تحت رعاية وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وتنظمه الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما التي يرأس مجلس إدارتها الناقد الكبير الأمير أباظة ويشارك به الأفلام الطويلة والقصيرة من دول البحر المتوسط في أفريقيا وآسيا وأوروبا.

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