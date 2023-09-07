وجه شاحب وملامح مرهقة.. شاهدوا كيف أصبح شكل الفنان كاظم الساهر في أحدث ظهور له بعمر الـ 65!

كتب امير فتحي في الخميس 7 سبتمبر 2023 03:50 صباحاً - أثار أحدث ظهور للفنان العراقي كاظم الساهر جدلاً واسعاً بين الجمهور الذين لاحظوا تغيّراً واضحاً في ملامح وجهه، وتساءلوا عن سبب هذا التغيّر وتحديداً إن كان أحد الحضور في عزاء الشاعر الراحل كريم العراقي وبدت على ملامحه الحزن والأسى.

كاظم الساهر

أكدت مصادر مقربة من المطرب كاظم الساهر أنه بمجرد علمه بخبر وفاة الشاعر كريم العراقى صدم وظل صامتا لا يتكلم، وهو الآن يمر بحالة سيئة وحزين جدا لفراق صديقه ورفيق دربه الشاعر كريم العراقى الذى تعاون معه فى أكثر من أغنية من أروع أغانيه.

وكان قد نعى المطرب كاظم الساهر الراحل كريم العراقى، وكتب على السوشيال ميديا “الصديق ورفيق الدرب الأستاذ كريم العراقي في ذمة الله.. رحم الله الفقيد وألهمنا وذويه الصبر والسلوان.. إنّا لله وإنّا إليه راجعون”، كما أعلن مستشار رئيس الوزراء العراقي للشئون الثقافية، عارف الساعدي، وفاة الشاعر كريم العراقي عن عمر 68 عامًا، وقال عبر “فيسبوك”: “أنعى لكم الشاعر كريم العراقي الذي رحل فجر هذا اليوم في أبو ظبي”.

تعاون كاظم الساهر مع الشاعر كريم العراقي أسفر عن أكثر من 70 أغنية وبدأت رحلتهما معا منذ عام 1987، وبدأت هذه العلاقة في الجيش، وكانت أول أغنية في مسلسل “شجاها الناس” ومن ألحان الخفاف و”ناس وناس” و”معلم على الصدمات قلبي”.

بعدها كون العراقي والساهر ثنائيا ناجحا قدما الكثير من الأغاني منها علي سبيل المثال لا الحصر أغنية “دلع النساء” والتي لحنها أيضا الساهر وحققت نجاحا كبيرا وهي واحدة من أشهر أغانيه، وهناك أيضا “كل ما تكبر تحلى” وكذلك تولى تلحينها، كما قدم أغنية “يا مدلل “و”صباح الخير” و”حيارى يا زمن”.

كريم العراقي حصل علي جائزة منظمة “يونسيف” لأفضل أغنية إنسانية عن قصيدة “تذكّر” التي لحنها وغناها الفنان كاظم الساهر، كما حصل على جائزة الأمير عبدالله الفيصل العالمية عام 2019، وكتب مئات القصائد والأغاني الشعبية، وتعاون مع كبار المطربين العراقيين والعرب أبرزهم كاظم الساهر.

ومن أشهر أعماله ديوان “للمطر وأم الضفيرة”، “الخنجر الذهبي”، “ذات مرة” و”سالم يا عراق”.وتعاون كريم العراقي مع الكينج محمد منير فقدما سويا أغنية “العمارة ” ضمن ألبوم شوكولاتة الذي قٌدم عام 1989، ونجح في جمع الفنان حسين الجسمي وكاظم الساهر في ديو غنائي بعنوان “حيوا الرجال المخلصين، كما تعاون أيضا مع الفنانة سميرة سعيد وقدما سويا أغنية عراق الكرامة، وتعاون مع عدد كبير من الفنانين منهم صابر الرباعي وماجد المهندس وغيرهم.

الخليج 365

الخليج 365

ولمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا إنستغرام « نور ت »