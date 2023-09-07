شكرا لقرائتكم خبر عن فريق عمل مسلسل "العودة" لـ شريف سلامة يستأنف التصوير السبت المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستأنف فريق عمل مسلسل "العودة" بطولة الفنان شريف سلامة التصوير يوم السبت المقبل، بعد أجازة قصيرة لتغيير الديكورات، حيث من المقرر أن ينتقل المخرج أحمد حسن إلى ديكورات مختلفة خلال الأيام المقبلة نظرا لتعدد اللوكيشنات، وكان فريق العمل قد صور يومان من العمل وتوقف التصوير لحين تغيير الديكورات .

يناقش المسلسل قضية هامة من قضايا صعيد مصر والتى لها علاقة بالتنقيب عن الذهب، حيث تدور معظم أحداث العمل فى مدينة الأقصر إضافة إلى خط درامى آخر خاص بالقاهرة.

المسلسل من انتاج شركة أروما أستديوز للمنتج تامر مرتضى وهو مكون من 30 حلقة، بطولة شريف سلامة، تارا عماد، وليد فواز، صفاء الطوخى، حمزة العيلى، عصام السقا، محمد عبد العظيم وشاهيستا سعد، وولاء الشريف، وأحمد والى وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف أمين جمال وإخراج أحمد حسن وإنتاج شركة أروما للمنتج تامر مرتضى برعاية المتحدة للخدمات الإعلامية، وتدور أحداثه في إطار صعيدى اجتماعى.