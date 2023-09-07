شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد فؤاد سليم: يوسف شاهين سبب عودتي لمصر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الفنان الكبير أحمد فؤاد سليم في تصريحات خاصة لـ الخليج 365، "قبل أن أسافر إلي السعودية كنت مشروع نجم ، وسافرت وعملت هناك لمدة عام ونصف ، ولكن جمعتني مقابلة بيوسف شاهين قبل السفر ، كنا نشاهد سوياً مسرحية لخالد النبوي وهي " لعبة الموت " وعندما أنتهينا من المسرحية ، قام خالد النبوي بتعريف يوسف شاهين بي ، فقال له من أحمد فؤاد سليم أنا لا أعرفه ؟ وهنا قلت له " أنت أصلا ماتعرفش حد ولا بتتفرج علي حد " ، وأنت ممثل غير جيد ، وهنا رد علي وقال كيف ذلك ؟ فقلت له : نعم دور قناوي الذي قدمته في فيلم باب الحديد كان شكلا قناوي ولكن داخله كان خواجة ، فقال لي تعالي معي للمكتب وبدأنا نتحدث ومن يومها صرنا أصدقاء وهو من رشحني للكثير من الأعمال وعندما سافرت طلب مني العودة وعدت بسببه ."

أما عن اعتذاره عن استكمال مسرحية "المحاكمة"، فقال أحمد فؤاد سليم، "أنا في المعتاد لم أعتذر عن دور بعد أن قبلته ، ولكن مسرحية المحاكمة كان لها وضع خاص ، فكنا نمثل بدون مايك ، وكان صوت الموسيقي عالية للغاية ، فماكان علي إلا كنت أقوم بتعلية صوتي حتي يصل للجمهور، وفجأة وجدتني طيلة المسرحية " بزعق " وهذا ليس تمثيل فطلبت منهم أن يمدونا بالإمكانيات ولكن لم يحدث بسبب ضعف إمكانيات المسرح ، فأعتذرت عنها".